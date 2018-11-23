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Модный Израиль с Таглитом

Израиль – уникальная страна с тысячелетней историей, которая достигла технологического прогресса, не утеряв при этом свои вековые традиции

Израильтяне отдают предпочтение летней одежде, пошитой из легких и натуральных тканей

Здесь живет много ярких, творческих людей, которые благодаря своей неуемной энергии и фантазии задают тон для всего мира во многих направлениях. И мода – не исключение.

Собираясь в Израиль, нужно подготовится. И в плане гардероба также. Особенно это актуально для девушек. Но и парням тоже пригодится. Кстати вы можете поехать туда бесплатно уже этой зимой на 10 дней, став участником образовательного проекта Таглит. Достаточно чтобы у вас были еврейские корни хотя бы на четверть.

Модный дом Maskit

Израиль своеобразен во всем, в том числе и в модном деле. Первый израильский дом моды – "Maskit" был основан в 1954 г. женой военного лидера и политика Моше Даяна, Рут. К слову, в марте этого года ей исполнился 101 год.

Модный дом Maskit

Предприятие создавало одежду из натуральных материалов для повседневных нужд. Во многом благодаря главному дизайнеру Фини Лайрстдорф, которая обладала талантом превращать в шедевр любой кусок материи, компания стала символом Израиля, его декоративно-прикладного искусства.

Maskit производит одежду, украшения, текстиль, и предметы искусства. Главной концепцией модного дома было соединить в своих коллекциях современные европейские узоры и этническую вышивку, которую используют в своих произведениях до сих пор, создавая вневременной дизайн. Стоит отметить, что Maskit сотрудничал с такими модными домами, как Givenchy, Dior и Yves Saint Laurent. На пике своего расцвета среди знаменитых клиентов Maskit была Одри Хебберн. Его модели неоднократно были на обложке Vogue.

Gottex: от швейной машинки до мировой известности

Зарождение бренда Gottex имеет свою удивительную и в какой-то мере романтическую историю. В 1956 году Лия Готлиб продала свое обручальное кольцо, одолжила швейную машинку и на вырученные деньги купила ткань. Будучи вдохновлена ближневосточным колоритом, начала дома шить свои первые купальники. В наше время Gottex является мировым лидером пляжной одежды и бикини. Лия Готлиб на этом рынке первая, кто начал использовать такие ткани как спандекс. На пляжах в купальных костюмах Gottex были замечены принцесса Диана, Элизабет Тейлор и Брук Шилдс.

Мода улиц Израиля

Учитывая то, что в Израиле почти 365 дней в году светит солнце, жители отдают предпочтение летней, пошитой из легких и натуральных тканей одежде. Так было тысячи лет назад и сохранилось до сих пор. Так же, израильтяне, прежде всего, выбирают простоту и комфорт. Израильские кутюрье, создавая свою линию одежды, обязательно учитывают эти тонкости и предпочтения своих земляков.

Уличная мода Израиля

Что же касается типичной повседневной одежды, то здесь преобладает стиль "нормкор". Мужчины зачастую носят легкие рубашки, майки и джинсы, женщины хлопковые платья и сандалии. Они не сильно зависимы от подиумной моды, а сами принимают решение, что носить.

Выбирая одежду, самое важное, на что будет обращать внимание, девушка – это удобство. То же касается и обуви. Израильтянки отдадут предпочтение устойчивому каблуку, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно.

Главной особенностью израильтян есть их умение быть собой и не выпячивать себя при помощи дорогих вещей с логотипами известных брендов. Здесь миллиардер может ходит по улицах города в потертых джинсах и футболке. Среди последователей стиля "нормкор", такие известные личности: знаменитый певец Шломо Арци, почётный доктор Голда Меир и, конечно же, Марк Цукерберг.

Сейчас в моде путешествия с Таглитом

Несмотря на то, что израильтяне предпочитают простоту в одежде, это не мешает и мужчинам, и женщинам выглядеть в своем роде элегантно и непринужденно. У них есть свой, особый стиль и вкус. Так что, можно с полной уверенностью сказать, что хороший вкус у израильтян в крови.

Если у вас есть еврейское происхождение и возраст 18-32, вы сможете убедится в этом сами! Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить Израиль на 10 дней совершенно бесплатно. Это возможно благодаря проекту Таглит. Зарегистрироваться на зимнюю поездку можно по ссылке.

Земля обетованная не самое райское место на земле: палящее солнце, горячие камни. Но при этом израильтяне сумели сделать из пустыни сад и, несмотря на многие недостатки, умеют искренне радоваться жизни и быть поистине счастливыми людьми. Доказательством тому есть тот факт, что Израиль занимает 11 место в списке самых счастливых людей, опубликованном ООН в 2017 году. Этот народ давно понял, что счастье заключается не в ярких и дорогих вещах, а в праве выбора и свободе оставаться самим собой, наслаждаясь каждым моментом жизни.