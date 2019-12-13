Модный макияж на Новый год 2020: советы от ведущего визажиста

В грядущем 2020-м году модный макияж будет выглядеть несколько иначе

Макияж на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

До Нового года осталось 18 дней, а значит самое время подумать о подготовке к волшебному празднику. Советуем изначально определиться с нарядом, а затем подобрать макияж, чтобы образ смотрелся гармонично. Как сделать красивый макияж на Новый год 2020 в домашних условиях, а также о новых тенденциях Сегодня.Lifestyle рассказала основатель и преподаватель авторской школы стиля и макияжа в Украине BOYKO BEAUTY SCHOOL – Татьяна Бойко.

Лайфхаки, которые помогут сэкономить время на макияже – видео:

Легкий макияж на Новый год 2020: эффект идеальной кожи

"Состояние вашей кожи – самое главное в новом сезоне, – утверждает Татьяна Бойко. – Как бы красиво вы не оформили свои глаза или губы, какие модные тени не нанесли бы – если ваша кожа небезупречна, то и образ не будет выглядеть привлекательно. Важно заботиться о своей коже: вовремя ухаживать, увлажнять, высыпаться и не забывать о правильном питании и витаминах. Особенно в зимний период".

Сегодня большинство стилистов и бьюти-специалистов отдают предпочтение естественности и натуральности. Но это не значит, что нужно совсем забыть о макияже, укладке и уходе за собой. Натуральный макияж – это то, что никогда не выйдет из моды.

Секрет красивого натурального мейка состоит в ухоженной увлажненной коже. А весь остальной шарм можно подчеркнуть, делая небольшие акценты с помощью оттенков в соответствии с личным цветотипом и контрастностью.

Красивый макияж на Новый год 2020 Фото: Boyko Beauty School

Если ваша задача – создать натуральный макияж, важно перед его нанесением тщательно увлажнить кожу, так тональный крем распределится более равномерно. Выровняйте тон с помощью хорошего тонального крема, поверх него, при необходимости маскировки отдельных изъянов, примените корректор.

Выполните моделирование лица для скрытия возрастных изменений (осветлить все нежелательные углубления на лице). Осветлите с помощью светлой матовой пудры или теней по верх уже припудренного лица.

Макияж на Новый год с блестками

Основными оттенками макияжа в Новом году 2020 станут белые, серебристые, золотистые, терракотовые, шоколадные цвета, а также розовое золото, песочная, молочная и кремовая, желтая и коричневая гаммы.

"Не стоит бояться быть яркой и контрастной, ведь именно новогодний мейк-ап предполагает применение активного, но умеренного макияжа", – говорит Татьяна.

Макияж на Новый год 2020 Фото: Boyko Beauty School

Удачным креативным решением для новогоднего макияжа будет мерцающая жидкая подводка для глаз. Блестящие стрелки могут быть самых разных оттенков, согласно рекомендуемой трендовой гамме, но важно, чтобы они идеально сочетались с цветом теней и общей тональностью образа. Никакого контраста.

Также удачным вариантом для праздничного вечера станет "смоки айс" (smoky eyes) с активным ресничным контуром. Именно к этому варианту подойдет любая помада. Но помните, выбираем только трендовые оттенки.

Интересный макияж на Новый год 2020 Фото: Boyko Beauty School

Изюминкой в 2020 году станут золотые или с бриллиантовым блеском губы. Такие оттенки выглядят очень привлекательно и это вызывает особый интерес к внешности.

Макияж на Новый год 2020 Фото: Boyko Beauty School

Также для губ можно использовать гамму губной помады или блеска, которую мы определили, как трендовую.

Вечерний макияж на Новый год 2020

Актуален и монохромный макияж, закрывающий все веко, то есть "смоки айс" за счет всего верхнего века, подвижного и не подвижного. Особенно такой макияж эффектно выглядит в черном или темно-синем цвете.

Монохромный новогодний макияж 2020 Фото: Boyko Beauty School

Каким предпочесть новогодний макияж – ярким, натуральным, сдержанным – выбирать вам! Главное, чтобы он подчеркивал все достоинства внешности и гармонировал с нарядом на Новый год 2020.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать на Новый год 2020 в Европу.

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