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"Модный Оскар": кто из звезд получил премию CFDA Fashion Awards

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения самой престижной премии в фэшн-индустрии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
CFDA Fashion Awards 2019: список победителей
CFDA Fashion Awards 2019: список победителей
Фото: AFP

В понедельник, 3 июня, Нью-Йорке состоялась церемония награждения самой престижной премии в фэшн-индустрии – CFDA Fashion Awards 2019. В этом году светское мероприятие посетило огромное количество звезд, среди которых Дженнифер Лопес, Эшли и Мери-Кейт Олсен, сестры Хадид, Анна Винтур, Эмили Ратаковски и многие другие. Далее рассказываем, кому достались статуэтки в главных номинациях CFDA.

Смотрите, как выглядит современная мужская мода:

Стоит отметить, что Council of Fashion Designers of America Fashion Awards 2019 прошла в бруклинском музее Нью-Йорка. В этом году лучшим женским дизайнером Америки был признан Брэндон Максвелл. В номинации "Лучший дизайн мужской одежды" победил коллега Максвелла – Рик Оуэнс.

Знаменитые сестры Олсен - Эшли и Мэри-Кейт забрали награду за лучший дизайн аксессуара, а иконой стиля на CFDA признали певицу Дженнифер Лопес.

CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
CFDA Fashion Awards 2019
Фото: AFP
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CFDA Fashion Awards 2019: список победителей

  • Лучший дизайн мужской одежды: Рик Оуэнс
  • Лучший дизайн женской одежды: Брэндон Максвелл
  • Лучший дизайнер аксессуаров: Эшли и Мэри-Кейт Олсен (бренд The ​​Row)
  • Награда Swarovski за восходящий талант: Эмили Адамс Боде (Bode)
  • Награда Swarovski за позитивные изменения в моде: Эйлин Фишер (Eileen Fisher)
  • Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Боб Маки
  • Лучший зарубежный дизайнер: Сара Бартон (Alexander McQueen)
  • Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Карин Ройтфельд;
  • Специальный приз модного совета: Barbie
  • Икона стиля: Дженнифер Лопес, актриса и певица.

Премия CFDA Fashion Awards присуждается ежегодно с 1981 года. Американский модный совет награждает лучших модельеров, самых стильных знаменитостей, а также отмечает статуэткой лучший медиа-ресурс.

Напомним, ранее мы писали, что Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев.

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