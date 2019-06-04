"Модный Оскар": кто из звезд получил премию CFDA Fashion Awards
В Нью-Йорке состоялась церемония награждения самой престижной премии в фэшн-индустрии
В понедельник, 3 июня, Нью-Йорке состоялась церемония награждения самой престижной премии в фэшн-индустрии – CFDA Fashion Awards 2019. В этом году светское мероприятие посетило огромное количество звезд, среди которых Дженнифер Лопес, Эшли и Мери-Кейт Олсен, сестры Хадид, Анна Винтур, Эмили Ратаковски и многие другие. Далее рассказываем, кому достались статуэтки в главных номинациях CFDA.
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Стоит отметить, что Council of Fashion Designers of America Fashion Awards 2019 прошла в бруклинском музее Нью-Йорка. В этом году лучшим женским дизайнером Америки был признан Брэндон Максвелл. В номинации "Лучший дизайн мужской одежды" победил коллега Максвелла – Рик Оуэнс.
Знаменитые сестры Олсен - Эшли и Мэри-Кейт забрали награду за лучший дизайн аксессуара, а иконой стиля на CFDA признали певицу Дженнифер Лопес.
CFDA Fashion Awards 2019: список победителей
- Лучший дизайн мужской одежды: Рик Оуэнс
- Лучший дизайн женской одежды: Брэндон Максвелл
- Лучший дизайнер аксессуаров: Эшли и Мэри-Кейт Олсен (бренд The Row)
- Награда Swarovski за восходящий талант: Эмили Адамс Боде (Bode)
- Награда Swarovski за позитивные изменения в моде: Эйлин Фишер (Eileen Fisher)
- Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Боб Маки
- Лучший зарубежный дизайнер: Сара Бартон (Alexander McQueen)
- Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Карин Ройтфельд;
- Специальный приз модного совета: Barbie
- Икона стиля: Дженнифер Лопес, актриса и певица.
Премия CFDA Fashion Awards присуждается ежегодно с 1981 года. Американский модный совет награждает лучших модельеров, самых стильных знаменитостей, а также отмечает статуэткой лучший медиа-ресурс.
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