"Модный Оскар": кто из звезд получил премию CFDA Fashion Awards

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения самой престижной премии в фэшн-индустрии

CFDA Fashion Awards 2019: список победителей Фото: AFP

В понедельник, 3 июня, Нью-Йорке состоялась церемония награждения самой престижной премии в фэшн-индустрии – CFDA Fashion Awards 2019. В этом году светское мероприятие посетило огромное количество звезд, среди которых Дженнифер Лопес, Эшли и Мери-Кейт Олсен, сестры Хадид, Анна Винтур, Эмили Ратаковски и многие другие. Далее рассказываем, кому достались статуэтки в главных номинациях CFDA.

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Стоит отметить, что Council of Fashion Designers of America Fashion Awards 2019 прошла в бруклинском музее Нью-Йорка. В этом году лучшим женским дизайнером Америки был признан Брэндон Максвелл. В номинации "Лучший дизайн мужской одежды" победил коллега Максвелла – Рик Оуэнс.

Знаменитые сестры Олсен - Эшли и Мэри-Кейт забрали награду за лучший дизайн аксессуара, а иконой стиля на CFDA признали певицу Дженнифер Лопес.

CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP CFDA Fashion Awards 2019 Фото: AFP 1/9

CFDA Fashion Awards 2019: список победителей

Лучший дизайн мужской одежды: Рик Оуэнс

Рик Оуэнс Лучший дизайн женской одежды: Брэндон Максвелл

Брэндон Максвелл Лучший дизайнер аксессуаров: Эшли и Мэри-Кейт Олсен (бренд The ​​Row)

Эшли и Мэри-Кейт Олсен (бренд The ​​Row) Награда Swarovski за восходящий талант: Эмили Адамс Боде (Bode)

Эмили Адамс Боде (Bode) Награда Swarovski за позитивные изменения в моде: Эйлин Фишер (Eileen Fisher)

Эйлин Фишер (Eileen Fisher) Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Боб Маки

Боб Маки Лучший зарубежный дизайнер: Сара Бартон (Alexander McQueen)

Сара Бартон (Alexander McQueen) Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Карин Ройтфельд;

Карин Ройтфельд; Специальный приз модного совета: Barbie

Barbie Икона стиля: Дженнифер Лопес, актриса и певица.

Премия CFDA Fashion Awards присуждается ежегодно с 1981 года. Американский модный совет награждает лучших модельеров, самых стильных знаменитостей, а также отмечает статуэткой лучший медиа-ресурс.

Напомним, ранее мы писали, что Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев.

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