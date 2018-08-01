Модный урок от королевы Летиции: как носить шорты

Королева Испании Летиция показала модный летний образ

Королева Летиция и дочь София. Фото: AFP

Королева Летиция давно заслужила статус королевы элегантного стиля. Каждый ее выход в свет сопровождается хвалебными отзывами в модных изданиях. Для официальных выходов в свет она выбирает классические наряды, не пренебрегая модными трендами. Но вот на днях Летицию удалось увидеть в неформальном образе.

Королева Летиция и дочь София. Фото: Getty

Королева со своей дочерью Софией посетили рынок во время отдыха на Майорке, Испания. Она выбрала топ с градиентом, белые шорты и босоножки на танкетке. Это был самый непринужденный, но в то же время стильный летний образ Летиции. Шорты – идеального кроя и длины. Отличный вариант для тех, кто хочет примерить комфортный неформальный образ, но при этом все равно выглядеть элегантно.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как носить белое летом: ТОП-5 образов от звездных модниц. Также Мелания Трамп и королева Летиция показали стильные наряды в Белом доме. Кроме того, королева Летиция встречалась с первой леди Украины Мариной Порошенко.