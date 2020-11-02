Элегантно и просто: Иванка Трамп продемонстрировала идеальный образ

Дочь президента США всегда выбирает стильные и трендовые образы

Иванка Трамп, которая недавно отметила 39-летие, продолжает встречаться с избирателями в рамках предвыборной кампании отца. Для встречи с жителями штатов Висконсин и Пенсильвания дочь действующего президента США выбрала зеленое платье, которое идеально подчеркнуло ее изящную фигуру. Волосы Иванка собрала в низкий хвост, а любимый макияж смоки-айс завершил ее образ.



Иванка Трамп Фото: www.instagram.com/ivankatrumppix

Фотографиями со встречи Иванка поделилась на своей страничке в Instagram.

В свою очередь, подписчики дочери Трампа не скупились на комплименты в ее адрес: "Наш будущий президент", "Настоящая первая леди", "Иванка такая красивая" – написали пользователи.



Иванка Трамп Фото: www.instagram.com/ivankatrumppix

Иванку Трамп называют одной из самых стильных женщин-политиков, а ее выходы часто обсуждают в СМИ.

Недавно Иванка Трамп вышла в свет в платье за 500 долларов.

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