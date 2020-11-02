Элегантно и просто: Иванка Трамп продемонстрировала идеальный образ
Дочь президента США всегда выбирает стильные и трендовые образы
Иванка Трамп, которая недавно отметила 39-летие, продолжает встречаться с избирателями в рамках предвыборной кампании отца. Для встречи с жителями штатов Висконсин и Пенсильвания дочь действующего президента США выбрала зеленое платье, которое идеально подчеркнуло ее изящную фигуру. Волосы Иванка собрала в низкий хвост, а любимый макияж смоки-айс завершил ее образ.
Фотографиями со встречи Иванка поделилась на своей страничке в Instagram.
В свою очередь, подписчики дочери Трампа не скупились на комплименты в ее адрес: "Наш будущий президент", "Настоящая первая леди", "Иванка такая красивая" – написали пользователи.
Иванку Трамп называют одной из самых стильных женщин-политиков, а ее выходы часто обсуждают в СМИ.
Недавно Иванка Трамп вышла в свет в платье за 500 долларов.
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