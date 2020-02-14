Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

В этом году смело экспериментируйте с волосами!

Модные женские стрижки 2020 Фото: Pinterest

Подстригать волосы не страшно. Главное – начать. Если вы никак не можете решиться на смену образа, или же не знаете, какая стрижка будет актуальной в этом сезоне, предлагаем посмотреть фотоподборку модные женские стрижки 2020-2021 от Сегодня.Lifestyle и вдохновиться на перемены!

Смотрите, какие прически были модными в 90-х:

На сегодняшний день вариаций стильных причесок и стрижек великое множество. Они не только освежают внешний облик, но и придают уверенности в себе, что неоднократно доказано тысячами женщин.

Просмотрев советы стилистов и парикмахеров, мы отобрали лучшие, на наш взгляд, короткие женские стрижки 2020 на средние волосы, а также волосы разной длины, которые будут модными в сезоне 2020-2021.

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Отметим, что перед походом в салон следует не только изучить модные тенденции в прическах, но и обратить внимание на состояние ваших волос, форму вашего лица, ваш стиль и даже рост, чтобы желаемая прическа подходила вам как нельзя лучше.

ТОП-5 модных женских стрижек 2020

Каре

Классическое среднее каре или каре на ножке долгое время не теряет своей популярности у женщин. Так будет и в 2020 году. С такой прической вы точно не затеряетесь в толпе! Каре идеально смотрится на густых волосах, но, если природа не наградила вас пышной шевелюрой, просто придайте объем волосам у корней или подкрутите локоны с помощью стайлера.

Модные стрижки женские – фото Фото: Pinterest

Каре Фото: Pinterest

Средняя длина

Если рассматривать стрижки женские 2020 на средние волосы, то здесь лидером остается длина до плеч – идеальна для укладки и к лицу практически всем. Этот вариант также подойдет вам, если не готовы к экстремальным метаморфозам.

Модные стрижки Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Боб

Очень короткие женские стрижки – абсолютный фаворит в 2020 году. Среди них можно выделить стрижку боб, которая, между тем, имеет несколько вариаций. Это нечто схожее с каре на ножке, однако боб может быть ассиметричной, рваной, с челкой, и так далее. Главное — это короткие волосы на затылке и удлиненные у лица.

Короткие женские стрижки фото Фото: Pinterest

Боб Фото: Pinterest

Пикси

Еще один вариант с ультракороткой длиной. Такая стрижка придает утонченности образу и хорошо носится весной и летом. В 2020 году стрижку пикси можно носить с удлиненной или ровной челкой. Идеально подойдет обладательницам вытянутого или овального лица, с выразительными чертами.

Короткие женские стрижки Фото: Pinterest

Пикси Фото: Pinterest

Гарсон

Если классический гарсон идет не всем, то удлиненную версию этой стрижки могут носить дамы с круглым, квадратным и очень худым лицом. Правильно выполненная стрижка не только омолодит, но и подчеркнет женственность и красоту ее обладательницы.

Гарсон Фото: Pinterest

Короткие женские стрижки фото Фото: Pinterest

Главной особенностью коротких стрижек также является то, что они потрясающе смотрятся с кудрявыми волосами — вьющимися от природы или от плойки. Не важно. Кудри и легкие волны могут сделать из вас кокетку или роковую красавицу.

И помните, какую бы стрижку вы не выбрали для себя в этом сезоне, руководствуйтесь своими предпочтениями, а не слепо следуйте за модой. Основательно подойдите к поискам хорошего специалиста, который не просто подстрижет волосы, а подскажет вам, как найти свой стиль или подчеркнуть достоинства.

Недавно мы писали о модных цветах волос сезона весна-лето 2020.

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