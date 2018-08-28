Можно ли купить вечернее платье за тысячу гривен – эксперимент

Даже если вам срочно необходимо вечернее платье, а денег при этом мало, выход есть всегда

Можно ли купить вечернее платье, потратив при этом до тысячи гривен? Ответ на этот вопрос искала корреспондент ТРК "Украина" Александра Сигал.

По словам продавщицы одного из столичных рынков, одеться как звезда и не потратить при этом всей зарплаты вполне возможно. Найти дешевое платье можно не только в секонд-хенде, а и на рынке, где одежда из старой коллекции или та, что осталась в одном размере, стоит 200-300 грн. А вот за платье из новой придется отдать уже от пятиста.

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Фабричные платья из Польши затянут уже на 2500 грн. В принципе, за эти же деньги вечерний наряд можно взять в аренду – и это будет не простое платье, а настоящая дизайнерская вещь, которая в магазине может стоить от десяти тысяч и выше.

Брендовое платье дают в аренду на три дня. Однако можно точно такое, как в модном каталоге, сшить на заказ. Для этого стоит буквально за 100-150 грн за метр купить ткань, которая по виду мало чем уступает брендовой, и обратиться за помощью к профессиональной швее.

Главное, если у вас на носу торжественное мероприятие, позаботиться о наряде заранее.