MTV Video Music Awards 2019: самые нелепые образы селебрити

Смотрите подборку звезд, которые промахнулись с нарядами

Знаменитый парикмахер Джонатан ван Несс Фото: Getty Images

В Нью-Джерси завершилась долгожданная 36-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards. Мировые звезды усердно готовились к появлению на красной дорожке и многим селебрити удалось впечатлить публику своими эффектными нарядами, но были и те, кто позировал перед камерами фотографов в неудачных образах.

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Среди голливудских знаменитостей распространена тенденция "голых" нарядов, но не всегда выставление на показ тела знаменует успех. К примеру, хип-хоп исполнитель Бобби Лайтс и вовсе удивил смешным желтым костюмом с пикантной "изюминкой" – обнаженной пятой точкой. Были и те знаменитости, которые прогадали с цветовой гаммой – певица Моника. В разноцветном облегающем платье артистка была похожа на музыканта Боба Марли.

Смотрите фотогалерею образов звезд на MTV VMA 2019, которые разочаровали фанатов нарядами:

Рэпер Джастина Валентайн Фото: Getty Images Певица Lizzo Фото: AFP Парикмахер Джонатан ван Несс Фото: Getty Images Актриса Б. Симоне Фото: Getty Images Певец Джей Бальвин Фото: Getty Images Певица Моника Фото: Getty Images 1/6

Певец Джей Бальвин решил удивлять публику своим сценическим костюмом и напоминал мультяшного героя. Знаменитый парикмахер Джонатан ван Несс снова сделал ставку на женском наряде и облачилась в короткое черное платье с накидкой на плечах. Впрочем, его появление особо удивления не вызвало, фанаты уже привыкли видеть своего кумира в подобных образах.

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