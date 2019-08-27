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MTV Video Music Awards 2019: ТОП-10 впечатляющих нарядов звезд

Тейлор Свифт, Адриана Лима, Хайди Клум и другие селебрити блистали на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: AFP

В Нью-Джерси завершилась 36-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards, фаворитами которой в этом году стали - Ариана Гранде, Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Кто из мировых знаменитостей в этом году удивил эффектным нарядом, смотрите в подборке Сегодня.Lifestyle.

Также узнайте, какие шокирующие рекорды установила Тейлор Свифт:

Главную статуэтку за лучший клип You Need to Calm Down получила певица Тейлор Свифт, которая позировала на красной дорожке церемонии в необычном наряде – удлиненном пиджаке с фирменным принтом Versace, усыпанном стразами. Ее яркий образ дополняли высокие черные сапоги и розовый боди, который также был украшен стразами.

Тейлор Свифт в Versace
Тейлор Свифт в Versace
Фото: AFP

Не менее яркой выглядела еще одна голливудская знаменитость – супермодель Хайди Клум. Красотка выбрала для выхода на красную дорожку классический вечерний наряд – черное мини-платье от дизайнера NEDO, декорированное пайетками и глубоким декольте.

Платье Хайди Клум от NEDO
Платье Хайди Клум от NEDO
Фото: AFP

Звездные сестры Белла и Джиджи Хадид решили одеться в одной цветовой гамме – желтое золото. Джиджи позировала в свободных брюках и топе, а Белла сделала ставку на ансамбле из юбки с ультракоротким верхом, украсив образ подтяжками. Стоит отметить, что образы сестер выделялись на фоне остальных звездных нарядов. 

Белла и Джиджи Хадид
Белла и Джиджи Хадид
Фото: AFP

Bianca Leonor Quinones и певец 6LACK
Фото: AFP
Певица Розалия
Фото: AFP
Певица Зара Ларссон
Фото: AFP
Рэпер Сафари Сэмюэлс и модель Эрика Мена
Фото: AFP
Адриана Лима
Фото: AFP
Актриса Тиффани Панхилейсон
Фото: AFP
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Также предлагаем вам полный список победителей церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2019. 

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