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5 вещей, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе

ТОП-5 вещей, которые необходимо купить в новом сезоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:12

Сапоги в ковбойском стиле и экстравагантные шляпки. С приходом осени новая пора наступает и для гардеробов. Поэтому Марина Барба назвала пять вещей, без которых не справиться в этом сезоне .

Ковбойские сапоги – тренд осени 2019
Ковбойские сапоги – тренд осени 2019
Фото: Pinterest

Плащ - едва не самый главный конкурент бомберов и пальто, который уже несколько лет подряд остается любимцем модниц со всего мира. И этой осенью опять актуален. А вместе с ним еще несколько вещей.

Выяснить, какие именно – беремся вместе с певицей Алей. "Мне интересно поэкспериментировать. Например, попробовать то вещи, которые мне не подходили. Вдруг, я на них посмотрю иначе", – говорит певица Аля.

Дизайнер Алина Сердюк советует обратить внимание на клетчатые ​​костюмы – с брюками или юбкой. А вот среди обуви выделяет кожаные сапоги в ковбойском стиле.

Кроме сапог и клетчатых костюмов, базовой вещью в этом сезоне является oversize-свитер. Сочетать его можно с юбками, брюками и джинсами. Правда, мода на них несколько изменилась.

Брючный костюм
Брючный костюм
Фото: Pinterest

"Мы, конечно, привыкли к джинсам-mom, они так долго держались в трендах, но будет хорошо заменить их на более прямой силуэт. Внизу это может быть необработанная бахрома, перепад длины", – советует Алина Сердюк.

Предать стиля осеннему образу помогут и головные уборы. В мировых трендах – нестандартное: кожаные купальные шапочки, широкие шляпы и даже панамки. Для тех, кто не любит смелых решений, актуальным традиционно остается берет.

Осенний головной убор – берет
Осенний головной убор – берет
Фото: Pinterest

"И кашемировые, и кожаные, и плетеные, и трикотаж. С такой вот кожаной окантовкой. Он классный", – говорит дизайнер.

А вот "окрасить" свой гардероб стоит теплыми тонами. Бежевый, рыжий и коричневый, по прогнозам дизайнеров, останутся в тренде не только осенью и зимой, но и весной.

Также ранее мы рассказывали, как правильно носить светлую одежду.

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