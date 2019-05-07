Must have лета от Джулии Робертс: с чем носить льняной костюм

Весенний образ звезды цвета лазури

Джулия Робертс Фото: Getty Images

Голливудская актриса Джулия Робертс не отстает от моды и следит за тенденциями. Уже не первый раз мы видим знаменитость в стильном брючном костюме. Недавно на своем примере Джулия показала, как правильно носить брючный костюм насыщенного зеленого цвета.

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На пресс-конференции, посвященной показу сериала "Возвращение домой" Джулия Робертс появилась в весеннем образе - total look лазурного оттенка - льняном брючном костюме и рубашке в тон. Образ дополняли лаковые белые лоферы. А самое главное, что в жаркий период такая ткань самая комфортная к телу, да и смотрится шикарно.

Джулия Робертс со своим партнером по сериалу Стефаном Джеймсом. Фото: AFP

Прическа у голливудской актрисы была достаточно простой, а из украшений – миниатюрные цепочки на шее и кольцо.

Джулия Робертс и СтефанДжеймсон Фото: AFP

Напомним, ранее Робертс окрасила кончики своих волос в популярный нынче розовый оттенок millennial pink, с которым ранее были замечены Карди Би и Кайли Дженнер. А на Международном кинофестивале в Торонто Джулия Робертс появилась в облегающем длинном платье, как нельзя лучше подчеркнувшем ее идеальное и подтянутое тело.

Также голливудская актриса впервые рассказала о своем муже. Детали в нашем сюжете:

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