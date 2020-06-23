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Must have сезона: 10 трендовых белых платьев на лето

Сегодня, 15:04

Подборка нарядов из натуральных тканей от украинских брендов

Считается, что летний гардероб самый простой в создании, если сравнивать с другими сезонами. Все, что нам нужно – это красивые платья из натуральных тканей, которые подойдут для любого повода и настроения. Этим летом не обойтись без белых нарядов, в которых намного проще пережить жару.

Стоит отметить, что белый – не только самый универсальный, но и один из главных цветов 2020 года. Об этом мы упоминали в нашем обзоре трендовых моделей сарафанов, а также писали в материале с чем носить белые кроссовки летом.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о модных платьях лета 2020, которые обязательно должны быть в арсенале каждой модницы, на примерах украинских дизайнеров и других известных марок.

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И украинские, и мировые бренды этим летом делают ставку на свободный крой и оригинальный фасон, акцентные декольте и высокие плечи.

Платье MANGO
Фото: Сегодня
Платье Марі́ каже "Так!"
Фото: Сегодня
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Обратите внимание на любимые многими платья на тонких бретелях – без них сложно представить повседневный летний образ. Для более делового гардероба можно использовать модели на широких бретелях с более закрытой линией декольте.

Платье L.A.B by Ternovskaya
Фото: Сегодня
Платье 12 STOREEZ
Фото: Сегодня
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Трендовые летние платья – это обязательно натуральная и легкая ткань, которая позволит коже дышать и не будет сковывать ваши движения. Учитывая тип фигуры, подбирайте правильный фасон – с облегающим или свободным верхом, подходящей для вашего роста и обуви длиной.

Платье SHEVCHENKO
Фото: Сегодня
Платье Rebel collection
Фото: Сегодня
Платье ZARA
Фото: Сегодня
Платье One by One
Фото: Сегодня
Платье SOLH
Фото: Сегодня
Платье Tattiè
Фото: Сегодня
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Говоря о длине платья также отметим, что ограничивать себя не стоит – летом 2020 года актуальными являются мини платья с пышными рукавами, миди на вышеупомянутых бретелях, а также изделия макси длины с воланами и многоярусными юбками.

Ранее мы также рассказывали, как создать универсальный капсульный гардероб.

Все подробности в спецтеме Главные тренды лета

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