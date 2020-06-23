Must have сезона: 10 трендовых белых платьев на лето

Подборка нарядов из натуральных тканей от украинских брендов

Считается, что летний гардероб самый простой в создании, если сравнивать с другими сезонами. Все, что нам нужно – это красивые платья из натуральных тканей, которые подойдут для любого повода и настроения. Этим летом не обойтись без белых нарядов, в которых намного проще пережить жару.

Стоит отметить, что белый – не только самый универсальный, но и один из главных цветов 2020 года. Об этом мы упоминали в нашем обзоре трендовых моделей сарафанов, а также писали в материале с чем носить белые кроссовки летом.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о модных платьях лета 2020, которые обязательно должны быть в арсенале каждой модницы, на примерах украинских дизайнеров и других известных марок.

И украинские, и мировые бренды этим летом делают ставку на свободный крой и оригинальный фасон, акцентные декольте и высокие плечи.

Платье MANGO Фото: Сегодня Платье Марі́ каже "Так!" Фото: Сегодня 1/2

Обратите внимание на любимые многими платья на тонких бретелях – без них сложно представить повседневный летний образ. Для более делового гардероба можно использовать модели на широких бретелях с более закрытой линией декольте.

Платье L.A.B by Ternovskaya Фото: Сегодня Платье 12 STOREEZ Фото: Сегодня 1/2

Трендовые летние платья – это обязательно натуральная и легкая ткань, которая позволит коже дышать и не будет сковывать ваши движения. Учитывая тип фигуры, подбирайте правильный фасон – с облегающим или свободным верхом, подходящей для вашего роста и обуви длиной.

Платье SHEVCHENKO Фото: Сегодня Платье Rebel collection Фото: Сегодня Платье ZARA Фото: Сегодня Платье One by One Фото: Сегодня Платье SOLH Фото: Сегодня Платье Tattiè Фото: Сегодня 1/6

Говоря о длине платья также отметим, что ограничивать себя не стоит – летом 2020 года актуальными являются мини платья с пышными рукавами, миди на вышеупомянутых бретелях, а также изделия макси длины с воланами и многоярусными юбками.

Ранее мы также рассказывали, как создать универсальный капсульный гардероб.

Все подробности в спецтеме Главные тренды лета

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