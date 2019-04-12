Must have в косметичке: выбираем самые популярные оттенки помады

Модная палитра губных помад

Чем накрасить губы - примеры актуальных цветов Фото: Pixabay

Женские губы – одна из самых сексуальных частей тела. Так считает множество мужчин. И чтобы сразить мужчину наповал представительницы слабого пола используют хитрости, например с помощью макияжа.

И вправду, правильно подобранный цвет губной помады или блеска способен увеличить размер или добавить внешности перчинки.

Лиловые и фиолетовые оттенки

Для вечернего выхода в создании драматического образа вам помогут насыщенные помады лилового и даже глубокого фиолетового оттенков. Наносить губную помаду лучше всего тонкой кистью, чтобы контур получился максимально четким и выразительным.

Фиолетовый цвет помады – новый вызов в мире макияжа Фото: Pinterest

Нюдовые помады

Нюдовый цвет актуален в этом сезоне не только в одежде, но и макияже. Такой оттенок губной помады универсальный, а его главное преимущество – сочетается с любым стилем и палитрой цветов в одежде. Ко всему, придает губкам пухлости и сочности.

Нюдовый цвет помады – любимый оттенок женщин Фото: Pinterest

Матовые помады: яркие и бежевые оттенки

Матовые помады – попадание в десятку! Сейчас такая косметика на пике популярности и обоснованно, ведь смотрится ультрамодно, круто и придает женской красоте особого шарма. А для того, чтобы у вас получился четкий контур, лучше использовать с тандеме карандаш такого же цвета, как и помада.

Тренд 2019 года – матовые помады Фото: Pinterest

Классика макияжа – красные губы

Красная помада это извечная классика, причем с давно отжившим понятием, что такой цвет используют лишь для вечерних выходов. Отнюдь нет! С красными губами теперь можно увидеть женщин на улицах в повседневном look. Наносить такую помаду тяжело, необходим красный карандаш для контура, несколько ватных палочек и тональный крем, чтобы замаскировать красные разводы вокруг губ.

Красные губные помады Фото: Pinterest

Помады розовых оттенков: выбираем цвет на весну/лето 2019

Нежные и романтические оттенки никто не отменял, они также продолжают быть актуальными в 2019 году. Самые модные оттенки – "пыльная роза" и фуксия. Помада с пыльной ноткой не теряет популярности уже несколько сезонов подряд, и не удивительно, ведь губы выглядят женственно и соблазнительно.

Нежные и яркие оттенки розового цвета Фото: Pinterest

Женщины всегда стремятся быть красивыми. И ради этого могут часами просиживать перед зеркалом, рисуя глазки и подводя губки. Но часто бывает так, что ваш мейк-ап не доживает до вечера, а плывет прямо на глазах. Чтобы такого с вами не произошло, мы ранее рассказывали, как сохранить стойкость макияжа в любую погоду.

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