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На что обращать внимание при выборе шапки

Если вы не знаете, как правильно выбрать шапку, эти советы специально для вас

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:38
Как выбрать теплую шапку. Фото: Getty
Как выбрать теплую шапку. Фото: Getty

Как правильно выбирать шапку, которая не только будет греть, но и украшать своего владельца?

Совет номер один – подбирать ее следует под цвет волос. Если вы блондинка, отдавайте предпочтение серым, нежно-зеленым, фисташковым и кофейным оттенкам. Брюнеткам больше подойдут черный, синий и оттенок марсала. Обладательницы рыжих волос эффектно будут смотреться в желтых, сливовых и золотистых.

А вот белый цвет является беспроигрышным. А заодно и модным цветом нынешнего сезона.

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Также важно подбирать головной убор под форму вашего лица. Обладательницам овального типа подойдет любая шапка. Под круглый следует выбирать берет. Если форма вашего лица близка к треугольной, носите шляпы с козырьком и фуражки.

Еще больше советов по выбору шапки смотрите на видео ниже:

Напомним, ранее мы писали, как правильно выбрать теплую и действительно непромокаемую обувь для зимы. А также подобрали для вас два десятка зимних ботинок, которые отлично подойдут как для первого снегопада со слякотью, так и помогут сберечь ноги в тепле в течение оставшейся зимы. 

И не забывайте о нашем обзоре, в котором есть самые стильные пуховики из столичных магазинов, за которыми смело можно отправляться прямо сейчас.

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Источник: "Сегодня"
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