На гигантской платформе и в неоновом пальто: новый эпатажный образ Леди Гаги

Леди Гага была замечена в Париже в смелом наряде

Леди Гага. Фото: Getty

Эпатажная певица Леди Гага, которая недавно появилась на обложке одного из журналов, была замечена на парижских улицах. Образ звезды был очень ярким и просто не мог не привлечь внимания.

Леди Гага Фото: Getty

Для прогулки певица выбрала пальто яркого синего оттенка, из-под которого виднелся топ зеленого цвета на тонких бретельках, а талию подчеркивал такого же цвета пояс. Из обуви Леди Гага предпочла черные ботинки на каблуке и огромной платформе. А дополняли образ сумка-портфель и полупрозрачные солнцезащитные очки голубого цвета.

Леди Гага Фото: Getty

Тем временем специалисты назвали главный цвет года, который пленил модников и политиков. И посоветовали, с чем его лучше сочетать в повседневной жизни.

А американская модель plus-size Эшли Грэм выложила в своем Instagram новые снимки, на которых запечатлена в красивом платье оливкового цвета на тонких бретельках.