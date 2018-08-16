На лубутенах и в голубых штанах: нежный образ Джессики Бил

Актриса Джессика Бил пришла на одно из мероприятий в элегантном голубом комбинезоне

Джессика Бил. Фото AFP

Голливудская звезда Джессика Бил, чьи наряды не всегда нравятся поклонникам, пришла на мероприятие, посвященное выходу второго сезона нашумевшего в минувшем году сериала "Грешница", где актриса исполнила главную роль.

Для выхода в свет Джессика выбрала легкий комбинезон нежного голубого цвета на широких бретельках и белые босоножки на шпильках от Christian Louboutin. При этом на пальце актрисы сиял огромный бриллиант, а ее волосы были распущены и лежали аккуратными волнами.

Джессика Биль Фото: AFP

Напомним, на днях в Instagram появилось фото Аллы Пугачевой, поклонников которой привел в недоумение наряд певицы. Снимок был сделан в одном из магазинов мужской одежды в Юрмале. Именно там сейчас находится Пугачева со своими детьми, пока ее супруг Максим Галкин разъезжает по гастролям. На нем примадонна запечатлена в костюме в горох, больше напоминающем пижаму, а ее волосы взъерошены, будто она только что встала из постели и отправилась на шопинг прямо из спальни.