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На новой обложке Vogue UA показали мир после пандемии: впечатляющее фото

Обложку нарисовала американский фотограф Елена Емчук

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:30

Обложку нового номера Vogue UA на май-июнь 2020 года посвятили пандемии и показали, каким будет мир после карантина. Обложку нарисовала Елена Емчук – американский фотограф и художник украинского происхождения, сохраняющая тесную эмоциональную связь с родиной. Напомним, что Vogue и GQ открыли бесплатный доступ к онлайн-контенту на время карантина.

Фотопроекты Емчук выходили в украинском, итальянском, британском, китайском и японском изданиях Vogue, а также в New Yorker, AnOther, ID, Dazed & Confused. Она снимала не только топ-моделей, но и звезд кино — Тильду Суинтон, Николь Кидман, Киру Найтли, Марго Робби. Уникальное художественное видение Елены Емчук, балансирующее на грани сюрреализма и наивного искусства, нашло отражение и в живописи.

"Vogue продолжал выходить в свет в самые сложные для человечества периоды. Сейчас, во времена пандемии COVID-19, на обложках его мировых изданий – отражение происходящего. У каждого – собственное видение: итальянский Vogue вышел с белой обложкой, американский – с винтажным снимком красной розы работы Ирвинга Пенна. Мы заказали иллюстрацию Елене Емчук, с которой сотрудничаем с первого номера. Ее философская живопись позволила сказать куда больше, чем фотография", — комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

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Работа Елены, созданная в самоизоляции в Нью-Йорке в пик эпидемии коронавируса, глубоко символична.

"Змея олицетворяет созидательную силу. Это символ перерождения, трансформации, исцеления и обновления жизненного цикла. Люди рука об руку – стремление к физической близости, в которой все мы так нуждаемся. Прикасаться друг к другу сейчас – небезопасно, и я хотела изобразить сцену, в которой прикосновение целительно. Пелену, затмевающую взор девушки с птицей, рассеивает тоже рука. Птица символизирует пробуждение и освобождение. Цветовая палитра призвана передать дух весны и возвращение к природе", – поясняет Емчук.

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Именно так, "Картина мира", называется и портфолио, открывающее новый номер журнала. В нем — мироощущение украинских художников, фотографов, дизайнеров во время пандемии. Каждый из соавторов старался передать в одном изображении свои чувства — очень разные и очень интимные. Этот спецпроект Vogue UA завершает рассказ Ирины Цилык: он о любви, которой даже пандемия – не преграда.

Напомним, ранее стало известно, что американский модельер Ральф Лорен пожертвует 10 млн долларов на борьбу с COVID-19. Его бренд одежды Ralph Lauren также выпустит 250 тыс. медицинских масок и 25 тыс. халатов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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стиль коронавирус пандемия Vogue
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