На показе D&G вместо моделей на подиум выпустили летающих дронов

На Неделе моды в Милане показ знаменитого Модного дома Dolce&Gabanna открыли необычные модели – на подиум вылетели дроны с новой коллекцией сумочек от известного бренда. Публика встретила их овациями. К слову, в качестве музыкально сопровождения во время показа звучала песня американского хип-хоп исполнителя "All The Stars".

Для такого шоу понадобилось тотальное отключение гаджетов гостей показа от Wi-Fi для того, чтобы организаторы смогли свободно управлять летающими дронами по Wi-Fi-сети. Показ задержали на 45 минут, пока абсолютно все гости не отключились от сети.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

запомнится многим также благодаря показу Gucci, на котором модели появились на подиуме, держа точные копии своей головы в руках. Дизайнер Gucci Алессандро Микеле объяснил свою идею: точная копия головы модели в руках – это символ поиска себя, своей индивидуальности. По мнению дизайнера, необходимо "следить за своей головой и мыслями". Неделя моды в Милане, на котором модели появились на подиуме, держа точные копии своей головы в руках.