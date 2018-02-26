На показе D&G вместо моделей на подиум выпустили летающих дронов
Начало показа задержали на 45 минут
На Неделе моды в Милане показ знаменитого Модного дома Dolce&Gabanna открыли необычные модели – на подиум вылетели дроны с новой коллекцией сумочек от известного бренда. Публика встретила их овациями. К слову, в качестве музыкально сопровождения во время показа звучала песня американского хип-хоп исполнителя "All The Stars".
Для такого шоу понадобилось тотальное отключение гаджетов гостей показа от Wi-Fi для того, чтобы организаторы смогли свободно управлять летающими дронами по Wi-Fi-сети. Показ задержали на 45 минут, пока абсолютно все гости не отключились от сети.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
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