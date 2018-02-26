На показе D&G вместо моделей на подиум выпустили летающих дронов

Вчера, 17:00

Начало показа задержали на 45 минут

Фото: AFP
Фото: AFP

На Неделе моды в Милане показ знаменитого Модного дома Dolce&Gabanna открыли необычные модели – на подиум вылетели дроны с новой коллекцией сумочек от известного бренда. Публика встретила их овациями. К слову, в качестве музыкально сопровождения во время показа звучала песня американского хип-хоп исполнителя "All The Stars".

Для такого шоу понадобилось тотальное отключение гаджетов гостей показа от Wi-Fi для того, чтобы организаторы смогли свободно управлять летающими дронами по Wi-Fi-сети. Показ задержали на 45 минут, пока абсолютно все гости не отключились от сети.

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Фото: AFP

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Фото: AFP

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Фото: AFP

Неделя моды в Милане запомнится многим также благодаря показу Gucci, на котором модели появились на подиуме, держа точные копии своей головы в руках. Дизайнер Gucci Алессандро Микеле объяснил свою идею: точная копия головы модели в руках – это символ поиска себя, своей индивидуальности. По мнению дизайнера, необходимо "следить за своей головой и мыслями".
Мы также делали подборку нарядов гостей Недели моды в Милане.  Их образы стали не менее экстравагантными, чем у моделей на подиуме.

неделя моды, модели, подиум, дроны

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