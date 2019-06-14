На работу, как на праздник: что надеть в офис этим летом

Самая стильная женская одежда для офиса: что носить этим летом?

Летний образ в стиле бохо у Оли Поляковой, платье на бретелька на Алене Шоптенко и откровенный наряд Славы Каминской – эти дивы украинского шоу-бизнеса уже давно обновили летний гардероб. Но, согласитесь, что в таких нарядах в офис не походишь, не удобно для работы, да и не совсем подходящее место.

Но как быть и что надевать, когда за окном +35 градусов жары? Об этом более детально в нашем сюжете.

В летнюю жару оставаться настоящей красоткой – целое искусство. Многие женщины не знаю, чем можно заменить жаркий трикотажный костюм. Выход есть! В первую очередь обращайте внимание на легкие ткани, которые пропускают воздух и позволяют телу дышать. К тому же, натуральность сейчас в тренде.

Must have в гардеробе деловой женщины:

открытые босоножки на небольшом каблуке черного цвета;

легкие шифоновые и шелковые майки на бретельках;

кюлоты бежевых оттенков (желательно из льна);

свободные шелковые юбки-миди с высокой талией;

белая однотонная футболка;

светлый костюм в вариации с удлиненными шортами или укороченными брюками.

Главный совет от стилиста Ольги Нагорной касательно выбора верхней одежды – пиджаки и накидки должны быть однотонными и из натуральной ткани. Ну и разумеется, забываем о юбках из костюмной ткани и отдаем предпочтение атласным или шелковым изделием. В этом случае можно поиграться с цветовой гаммой и узорами. К слову, анималистические принты самые актуальные для офисной моды.

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С выбором платья нужно не переусердствовать. Лучше отказаться от платьев на бретельках или на запах. Отдайте предпочтение простому ленному изделию или платью-рубашке на короткий рукав. Визуально сузить талию и придать силуэту строгих форм поможет миниатюрный пояс.

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