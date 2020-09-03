На Ukrainian Fashion Week представили одежду для сотрудников муниципальных служб Киева

Коллекция была создана по инициативе мэра Киева Виталия Кличко

На Ukrainian Fashion Week, которая стартовала 31 августа в Киеве, прошел особый показ: по инициативе мэра города Виталия Кличко была создана коллекция одежды для сотрудников киевских муниципальных учреждений.

Как говорится на сайте UFW, на главном подиуме Недели моды была представлена необычная коллаборация – совместный проект муниципальной власти Киева и Украинской Недели Моды: SPECIAL PROJECT DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY, ROUSSIN, YADVIGA NETYKSHA FOR KYIV.

Владимир Кличко на Ukrainian Fashion Week Фото: fashionweek.ua

Проект по разработке и созданию новой рабочей одежды для работников муниципальных служб был инициирован Виталием Кличко. Он уже достаточно давно обратился в оргкомитет Ukrainian Fashion Week с идеей "переодеть" работников коммунальных служб города.

На Ukrainian Fashion Week представили одежду для сотрудников муниципальных служб Фото: fashionweek.ua

По словам организаторов UFW, дизайнерам понравилась возможность поэкспериментировать с униформой городских служб и создать образы, прежде всего для шоу, хотя каждый из представленных комплектов можно будет адаптировать к реальной жизни и для реальных потребностей работников муниципалитета.

Напомним, ранее в Копенгагене прошла Неделя моды офлайн. Смотрите лучшие streetstyle-образы гостей.

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