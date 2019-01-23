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На вилле у бассейна: невероятный показ новой коллекции Chanel

Во французской столице состоялся показ Chanel Haute Couture SS 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
Показ Chanel Haute Couture SS 2019 Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture SS 2019
Фото: AFP

В Париже стартовала Неделя Высокой моды, в рамках которой накануне состоялся показ весенней коллекции обожаемого миллионами модниц бренда Chanel. Помня свой успех на минувшей Неделе моды, прошедшей осенью, когда вместо подиумов Карл Лагерфельд создал настоящий пляж посреди французской столицы, дизайнер и на этот раз отличился, собрав гостей в Большом дворце, превратившемся на один вечер в виллу с бассейном.

Мимо него и дефилировали модели, в числе которых была и любимица Лагерфельда Кайя Гербер. А коллекция, которую нам представили, состоит из классических жакетов и твидовых костюмов в нежных оттенках. К слову, в завершении показа на подиум вышла модель в роскошном голубом купальном костюме, усыпанном кристаллами, который дополняла купальная шапочка в стиле 20-х годов и длинный шлейф.

Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
Показ Chanel Haute Couture. Фото: AFP
Фото: AFP
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Напомним, ранее мы писли о том, в чем ходят по улицам Парижа гости Недели моды. А также подводили итоги прошлого года, собрав десять самых впечатляющих платьев, надетых звездами шоу-бизнеса на различные мероприятия.

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бассейн вилла Chanel Неделя моды в Париже Кайя Гербер Карл Лагерфельд
Источник: Сегодня
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