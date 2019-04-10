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Национальные мотивы: королева Иордании восхитила вышитым платьем в пол

Голубые оттенки подчеркивали грацию Ее Величества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Иорданская королева Рания с местными женщинами
Иорданская королева Рания с местными женщинами
Фото: facebook.com/QueenRania

Совсем недавно иорданская королева Рания во время экономического форму демонстрировала элегантный брючный костюм черного цвета, а на следующий день переоделась в более эффектный и яркий образ, чтобы заняться благотворительностью. 

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Для посещения благотворительной организации Ее Величество Рания выбрала схожий на вышиванку наряд – длинное платье черного цвета с голубо-бирюзовой вышивкой. Национальный орнамент невероятно освежал и без того молодую кожу королевы. 

Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье
Фото: facebook.com/QueenRania
Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье
Фото: facebook.com/QueenRania
Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье
Фото: facebook.com/QueenRania
Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье
Фото: facebook.com/QueenRania
Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье
Фото: facebook.com/QueenRania
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Тонкую талию 48-летняя Рания подвязала поясом в тон к орнаменту, а королевский образ украсила черными туфлями и серьгами невероятного небесно-голубого оттенка. На этот раз жена иорданского правителя сменила обычную укладку на собранные в пучок волосы. 

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.

А также недавно иорданская королева показала модницам, как гармонично сочетать красные и розовые тона, надев узкую юбку-карандаш и лонгслив с V-образным вырезом. 

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