Национальные мотивы: королева Иордании восхитила вышитым платьем в пол

Голубые оттенки подчеркивали грацию Ее Величества

Иорданская королева Рания с местными женщинами Фото: facebook.com/QueenRania

Совсем недавно иорданская королева Рания во время экономического форму демонстрировала элегантный брючный костюм черного цвета, а на следующий день переоделась в более эффектный и яркий образ, чтобы заняться благотворительностью.

Для посещения благотворительной организации Ее Величество Рания выбрала схожий на вышиванку наряд – длинное платье черного цвета с голубо-бирюзовой вышивкой. Национальный орнамент невероятно освежал и без того молодую кожу королевы.

Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье Фото: facebook.com/QueenRania Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье Фото: facebook.com/QueenRania Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье Фото: facebook.com/QueenRania Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье Фото: facebook.com/QueenRania Королева Иордании Рания во время благотворительной миссии в вышитом платье Фото: facebook.com/QueenRania 1/5

Тонкую талию 48-летняя Рания подвязала поясом в тон к орнаменту, а королевский образ украсила черными туфлями и серьгами невероятного небесно-голубого оттенка. На этот раз жена иорданского правителя сменила обычную укладку на собранные в пучок волосы.

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.

А также недавно иорданская королева показала модницам, как гармонично сочетать красные и розовые тона, надев узкую юбку-карандаш и лонгслив с V-образным вырезом.

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