Наденьте это немедленно: гид по актуальным женским костюмам

Как носить брюки и пиджаки весной-летом 2020

Костюм – это универсальный наряд на любой случай. Ну, почти на любой. Блейзер с брюками или юбкой будет кстати как на деловой встрече, так и на вечеринке. Главное – правильно подобрать цвета, фасон и аксессуары. Сегодня.Lifestyle рассказывает, какие модные женские костюмы 2020 будут актуальны после снятия карантина.

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых модных окрашиваниях волос 2020 года для коротких и длинных причесок.

Модные женские брючные костюмы Фото: Pinterest

Не секрет, что брючные костюмы уже давно не считаются исключительно мужской одеждой. Более того, дизайнеры все чаще предлагают потребителям костюмы унисекс, которые подходят всем.

В этом году модные женские брючные костюмы классика имеют очень разнообразную палитру цветов: мята, лаванда, беж и лимон. Главное требование стилистов – цвета должны быть пастельными.

Фото: instagram.com/hijabfashion/

Фото: instagram.com/aline.kaplan/

Что касается стиля, то женские брючные костюмы 2020 могут быть с укороченным низом. Такой вариант двойки одинаково хорошо смотрится с обувью на каблуках и с кроссовками.

Фото: instagram.com/eleonoraarico/

Не менее стильно вы будете выглядеть в брюках клеш. Идеальный вечерний брючный костюм чаще всего представляет собой клетчатый или однотонный удлиненный пиджак и широкие штаны или штаны-трубы.

Фото: instagram.com/nicola_jana_/

Фото: instagram.com/eleonoraarico/

Если любите комфорт – ваш выбор костюм с зауженными брюками. Этот вариант хорошо для прогулки и офиса.

Фото: instagram.com/emilinalove/

Одними из самых красивых считаются женские костюмы с юбкой 2020. Для длины нет никаких ограничений. Выглядеть одинаково стильно можно как с мини, так и с длинным низом. Во втором случае важно использовать ремень, чтобы подчеркнуть талию.

Фото: instagram.com/martis.raya/

Фото: Pinterest

Особое внимание стилисты уделяют тренду этого года – велосипедкам. Если поменять скучные брюки на этот спортивный элемент гардероба, получится оригинальный модный костюм, в котором можно передвигаться на велосипеде и выглядеть весьма изысканно.

Фото: instagram.com/fitgingereef/

Фото: instagram.com/selinumurbek/

Еще одним хитом года станут женские костюмы без низа. Просто используйте удлиненный пиджак как платье, разбавляйте образ аксессуарами и стильной обувью, и чувствуйте себя уверенно. Если с последним испытываете затруднение – наденьте короткие шорты в тон блейзеру.

Фото: instagram.com/shellbeeeezy_/

Рассматривая брючные костюмы женские не лишним будет поговорить о более нарядных вариантах. Женские брючные костюмы на свадьбу, которые соответствуют трендам 2020 года – это все то, о чем мы говорили выше, но только в белых тонах. При чем пиджак заменяется блузой с декорированными рукавами или с декольте. Здесь также важно не перестараться с аксессуарами и избегать кричащих принтов.

Фото: instagram.com/alinavorholz/

Фото: Pinterest

Безупречный фаворит дизайнеров и модниц по всему миру – джинсовый брючный костюм. Актуальная модель для прохладных вечеров, которая придется по вкусу почти любой девушке. Джинсовые модные брючные костюмы 2020 могут быть ярких цветов, пудровых оттенков, с массивными ремнями или поясными сумками, с лодочками или ботинками на грубой подошве.

Фото: instagram.com/karinedube_styliste/

Фото: instagram.com/shortstoriesandskirts/

Помните: верхнюю одежду нужно правильно дезинфицировать и обрабатывать после каждого выхода на улицу. Как это делать правильно, узнайте здесь.

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