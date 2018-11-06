Надоело красить ногти – красьте зубы

В мире моды новый тренд – окрашивание зубов

Красные, синие и даже зеленые – последний крик моды вас удивит, поскольку теперь нам предлагают красить не только ногти или ресницы, а и зубы. Американский бренд выпустил необычное средство, напоминающее лак для ногтей.

Производители уверяют, что продукт не смывается во время еды, не имеет вкуса и аромата, и держится сутки. Стоит флакончик 500 гривен, а из цветов можно выбрать розовый, голубой, золотистый и даже зеленый.

Дантисты считают продукт интересным, однако не уверены в его безопасности, ведь на флаконе не написан состав. Поэтому не рекомендуют экспериментировать над собой при помощи красок неизвестного происхождения.

Напомним, ранее после анализа нескольких миллионов гороскопов, астрологи популярных ресурсов Co-Star и Astro Twins пришли к выводу, что время и дата вашего рождения напрямую связаны с тем, насколько хорошо вы будете разбираться в моде. В итоге было выбрано три самых модных представителя среди знаков зодиака.