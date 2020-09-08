Надя Дорофеева снялась в новом кампейне PUMA Ukraine

Певица представила футуристическую модель кроссовок

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая вместе с мужем сдала тест на коронавирус, снялась в новой рекламной кампании для PUMA Ukraine. В ролике Надя предстала в образе девушки из будущего, живущей в капсуле, а с помощью кроссовок RS-2K она "нашла грань между реальностью и виртуальным миром".

Режиссерами рекламного видео выступили Ольга Бабич и Влад Фишез, оператором – Никита Кузьменко.

Новые кроссовки PUMA не зря называют футуристическими. Модель RS-2K выполнена из комбинации натуральной кожи, текстиля, полиуретана и сетки. Обувь также дополнили многослойной подошвой с системой амортизации Running System.

В линейку вошли 10 расцветок модели кроссовок PUMA RS-2K.

Кроссовки PUMA RS-2K

Фото: facebook.com/PUMAUkraine/

Напомним, что ранее Adidas и Prada представили коллаборацию. Смотрите, как выглядят кроссовки из новой коллекции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться