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Nailed it! Моника Беллуччи повторила образ Тины Кароль

Знаменитая актриса примерила роскошное белое платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Моника Беллуччи повторила образ Тины Кароль
Моника Беллуччи повторила образ Тины Кароль
Фото: Instagram

Легендарная актриса Моника Беллуччи повторила самый запоминающийся образ Тины Кароль. Звезда кино примерила роскошное белое платье от Ashi Studio. В таком наряде украинская певица появилась на праздновании Дня Независимости Украины в минувшем году.

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В Instagram-аккаунте Моники Беллуччи опубликован кадр из фотосессии для глянца Numero. На снимке итальянская актриса запечатлена в пышном платье бренда Ashi Studio.

В описании к фото Моника написала: "Ну что ж, этот год почти завершился".

INSTAGRAM

Любопытно, что в таком же наряде молочного цвета ранее красовалась украинская артистка Тина Кароль. На праздновании Дня Независимости Украины в прошлом году Тина исполнила гимн в платье с разрезом и объемными рукавами.

INSTAGRAM

Добавим, что Кароль дополнила тогда свой образ изящными босоножками на каблуках, а Беллуччи выбрала черные колготы и такие же темные туфли.

Напомним, что в декабре 2019 года Тина Кароль представила собственный аромат духов Tina by Tina Karol. "Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки, одетые в этот парфюм, нравились бы своим вторым половинкам. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание! Кокетство в моде!" – рассказала певица об этом аромате.

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