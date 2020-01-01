Nailed it! Моника Беллуччи повторила образ Тины Кароль
Знаменитая актриса примерила роскошное белое платье
Легендарная актриса Моника Беллуччи повторила самый запоминающийся образ Тины Кароль. Звезда кино примерила роскошное белое платье от Ashi Studio. В таком наряде украинская певица появилась на праздновании Дня Независимости Украины в минувшем году.
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В Instagram-аккаунте Моники Беллуччи опубликован кадр из фотосессии для глянца Numero. На снимке итальянская актриса запечатлена в пышном платье бренда Ashi Studio.
В описании к фото Моника написала: "Ну что ж, этот год почти завершился".
Любопытно, что в таком же наряде молочного цвета ранее красовалась украинская артистка Тина Кароль. На праздновании Дня Независимости Украины в прошлом году Тина исполнила гимн в платье с разрезом и объемными рукавами.
Добавим, что Кароль дополнила тогда свой образ изящными босоножками на каблуках, а Беллуччи выбрала черные колготы и такие же темные туфли.
Напомним, что в декабре 2019 года Тина Кароль представила собственный аромат духов Tina by Tina Karol. "Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки, одетые в этот парфюм, нравились бы своим вторым половинкам. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание! Кокетство в моде!" – рассказала певица об этом аромате.
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