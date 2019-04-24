Наоми Кэмпбелл позировала на вечеринке в "золотом" платье Valentino

Супермодель посетила гала-вечер в Нью-Йорке

Наоми Кэмпбелл Фото: AFP

Известная модель Наоми Кэмпбелл недавно вернулась из Нигерии, где проходила Неделя моды, и сразу попала на новое светское мероприятие. Наряды красотки на любом торжестве роскошные и запоминающиеся, и на этот раз выбор платья не стал исключением.

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Для гала-вечера Time 100 в Нью-Йорке "черная пантера" сделала ставку на золотистое платье в пол от модного дома Valentino. Наряд полностью прикрывал тело модели, но Наоми и без этого смотрелась сексуально. Отметим, что модель снова сменила прическу, надев черный парик со стрижкой каре.

Наоми Кэмпбелл в золотистом платье Valentino Фото: AFP

Из под струящейся ткани платья выглядывал острый носок золотистых туфлей-лодочек, которыми почетная гостья вечеринки довершила свой изысканный look. Из украшений выбор пал на миниатюрные кольца и часы на золотистом ремешке.

Напомним, днями ранее мы видели Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в нигерийском городе Лагосе. Для светского выхода 48-летняя красотка нарядилась в брючный костюм молочного оттенка с необычным крупным принтом от французского бренда Courreges.

Также недавно папарацци узнали о новом любовнике Наоми Кэмпбелл. Детали в нашем сюжете:

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