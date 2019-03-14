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Напечатанное на 3D-принтере платье: Ева Грин ошеломила неординарным нарядом

Актриса удивила образом на премьере фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41
Ева Грин на премьере фильма "Дамбо"
Ева Грин на премьере фильма "Дамбо"
Фото: AFP

Голливудская актриса Ева Грин посетила премьеру фильма "Дамбо" в Лос-Анджелесе и решила удивить публику неординарным платьем, элементы которого были напечатаны на 3D-принтере и собирались вручную.

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Наряд выглядел весьма неординарным – черное-белое платье в пол с футуристическими элементами было создано брендом Iris van Herpen Haute Couture SS'19. Дополнили светский аутфит звезды черные босоножки на высоком каблуке от Jimmy Choo и красная помада.

Ева Грин
Ева Грин
Фото: AFP

Несмотря на грубые очертания платья, Ева Грин смотрелась в нем вполне гармонично и даже напоминала героиню комиксов Marvel.

Ева Грин в платье, напечатанном на 3D-принтере
Ева Грин в платье, напечатанном на 3D-принтере
Фото: AFP

Напомним, что главные роли в картине "Дамбо" исполнили Ева Грин ("Дом странных детей мисс Перегрин"), Майкл Китон ("Бэтмен"), Колин Фаррелл ("Фантастические твари и где они обитают"), Дэнни Де Вито ("Друзья"), Рошан Сет ("Индиана Джонс") и многие другие.

Ранее в сети появился еще один трейлер фильма "Дамбо". Также напомним, что Тим Бертон вошел в именитую десятку режиссеров, чьи фильмы стали самыми кассовыми за всю историю кино.

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