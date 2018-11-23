"Наряд – ужас": Ани Лорак нарвалась на критику в новом латексном пальто

Звезду раскритиковали за странный образ

Ани Лорак, не так давно выложившая на своей странице в Instagram несколько снимков со съемочной площадки, по всей видимости, сделанных во время записи новогоднего шоу телеканала "Интер", опубликовала фото с еще одного павильона.

На этот раз украинская артистка, последние несколько лет активно работающая на территории РФ, показала снимок, на котором запечатлена в странного вида бежевом латексном пальто с высоким разрезом на одном боку. Подписчики сразу выразили недоумение по поводу образа звезды, отметив заодно, что она все меньше становится похожей на себя прежнюю.

Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

"Хотите разгадать сон?", – поинтересовалась Лорак, намекая на скорый выход своего нового клипа на песню "Я видела сон", речь в которой идет об измене и, возможно, отсылает к нестабильной ситуации в личной жизни звезды.

Напомним, на данный момент Ани Лорак, по сообщениям СМИ, как раз разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу. При этом 27 сентября Каролина отпраздновала свое 40-летие, с чем ее поспешил поздравить супруг, написав на своей странице в Instagram, что Каролина – одна единственная, несмотря на то, будут они вместе или нет. Исходя из этого, можно судить, что у них, действительно, случился серьезный раскол в отношениях.