Настя Каменских не расстается с леопардовыми лосинами

NK выложила несколько снимков в трендовых лосинах

Настя Каменских и Потап. Фото: instagram/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, не так давно порадовавшая подписчиков в Instagram новым фото, на котором запечатлена в облегающем комбинезоне, снова выложила в сеть ряд снимков, заинтересовавших фанатов.

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

На них она запечатлена со своим бывшим наставником Потапом и музыкантом коллектива "Время Истекло" Позитивом.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram/kamenskux

При этом на Насте надета то одна куртка, то другая, но неизменной остается одна деталь гардероба – лосины с леопардовым принтом, идеально подчеркивающие аппетитные формы звезды.

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

В нынешнем сезоне леопардовый принт снова в моде. То одна, то другая звезда появляется в каком-нибудь трендовом наряде. Например, телеведущая Катя Осадчая не так давно примерила берет с анималистичным принтом.

Напомним, ранее Настя Каменских выпустила горячий клип на новую песню, записанную на испанском языке. При этом язык звезда выучила буквально за несколько месяцев. И настолько хорошо, что уже свободно давала интервью в эфире испанских теле-шоу.