Настя Каменских не расстается с леопардовыми лосинами
NK выложила несколько снимков в трендовых лосинах
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, не так давно порадовавшая подписчиков в Instagram новым фото, на котором запечатлена в облегающем комбинезоне, снова выложила в сеть ряд снимков, заинтересовавших фанатов.
На них она запечатлена со своим бывшим наставником Потапом и музыкантом коллектива "Время Истекло" Позитивом.
При этом на Насте надета то одна куртка, то другая, но неизменной остается одна деталь гардероба – лосины с леопардовым принтом, идеально подчеркивающие аппетитные формы звезды.
В нынешнем сезоне леопардовый принт снова в моде. То одна, то другая звезда появляется в каком-нибудь трендовом наряде. Например, телеведущая Катя Осадчая не так давно примерила берет с анималистичным принтом.
Напомним, ранее Настя Каменских выпустила горячий клип на новую песню, записанную на испанском языке. При этом язык звезда выучила буквально за несколько месяцев. И настолько хорошо, что уже свободно давала интервью в эфире испанских теле-шоу.