Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Настя Каменских не расстается с леопардовыми лосинами

NK выложила несколько снимков в трендовых лосинах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:09
Настя Каменских и Потап. Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских и Потап. Фото: instagram/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, не так давно порадовавшая подписчиков в Instagram новым фото, на котором запечатлена в облегающем комбинезоне, снова выложила в сеть ряд снимков, заинтересовавших фанатов.

43985241_1956227161130119_3337633628552024312_n
Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux

На них она запечатлена со своим бывшим наставником Потапом и музыкантом коллектива "Время Истекло" Позитивом.

43208969_285633762074482_6922544122445201547_n
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram/kamenskux

При этом на Насте надета то одна куртка, то другая, но неизменной остается одна деталь гардероба – лосины с леопардовым принтом, идеально подчеркивающие аппетитные формы звезды.

44927648_281951679105765_1929170313642368191_n
Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux

В нынешнем сезоне леопардовый принт снова в моде. То одна, то другая звезда появляется в каком-нибудь трендовом наряде. Например, телеведущая Катя Осадчая не так давно примерила берет с анималистичным принтом.

Напомним, ранее Настя Каменских выпустила горячий клип на новую песню, записанную на испанском языке. При этом язык звезда выучила буквально за несколько месяцев. И настолько хорошо, что уже свободно давала интервью в эфире испанских теле-шоу.

Еще несколько материалов по теме:
Настя Каменских показала соблазнительное фото и рассказала, как смогла быстро выучить испанский В сети раскритиковали новое откровенное фото Каменских Настя Каменских удивила снимком без макияжа Настя Каменских представила "опасную" песню "Малышка моя любимая": Настя Каменских опубликовала фото с мамой "Ух, какая горячая": все обсуждают новое фото Насти Каменских в купальнике
звезда образ Настя Каменских лосины леопардовый принт
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров