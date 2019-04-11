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Настя Каменских взбудоражила платьем невесты: видео

Певица примеряла белое платье с пышной юбкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, вокруг которой не утихают споры о ее личной жизни, появилась на концерте "Вечер премьер с Катей Осадчей" в неожиданном образе невесты.

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Для презентации своей новой песни "Обіцяю" украинская знаменитость выбрала бежевый корсет, который был расшит жемчужинами, и пышную белую юбку с высоким разрезом, из-под которой виднелась сетка, также декорированная жемчугом.

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В целом образ Насти получился нежным и без лишней пошлости, как это часто получается у певицы. Разве только пластмассовые ботильоны на черной шнуровке добавляли сценическому образу дерзости. А ее утонченную шею украшали жемчужные чокеры. 

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в белом платье с пышной юбкой
Настя Каменских в белом платье с пышной юбкой
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая любит баловать своих поклонников новыми снимками, недавно опубликовало фото, где она в эротическом кружевном белье. Но новым снимком певица нарвалась на критику в сети.

Также недавно Каменских примеряла сапоги рыбака. Детали в нашем сюжете:

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