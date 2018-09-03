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Натали Портман соблазняет в новой рекламе помады Dior

Бренд Dior представил новую помаду Ultra Rouge 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Натали Портман. Фото: Dior
Натали Портман. Фото: Dior

Бренд Dior, в чьем платье на красную дорожку Венецианского кинофестиваля пришла голливудская звезда Дакота Джонсон, презентовал обновленную помаду Rouge Dior — Ultra Rouge. И она стала первым продуктом, созданным на водной основе, а не на масляной или восковой, как все его предшественники.

 

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Натали Портман в рекламе Dior Ultra Rouge
Фото: Dior

Текстура Ultra Rouge напоминает тинт, но при этом не сушит кожу за счет содержащихся в ней увлажняющих компонентов. А представлять ее в рекламной кампании выпала честь голливудской актрисе Натали Портман.

Новинка доступна в 26 оттенках.

Тем временем бренд Givenchy представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный. 

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Источник: "Сегодня"
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