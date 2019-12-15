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"Наверное, так модно": в сети обсуждают новый образ Маши Ефросининой

Ведущая не стесняется самовыражаться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:48
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая Маша Ефросинина, которая выпустила коллекцию домашней одежды, неоднократно доказывала, что у нее есть чувство стиля. Звезда всегда выглядит модно, утонченно и элегантно, с чем согласны ее многочисленные поклонники. Однако на этот раз не все фолловеры звезды поняли ее очередной лук.

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На своей странице в Instagram Ефросинина разместила фото с ивента в столичном ЦУМе. Для выхода в свет Маша выбрала голубой костюм с кюлотами, яркие аксессуары, но главной фишкой ее образа стали носки с туфлями.

INSTAGRAM

"На праздновании 80-тилетия ЦУМа с двумя моими личными иконами стиля. Хотя, предполагаю, вам не дадут покоя исключительно мои носки с туфлями", – подписала свой пост Ефросинина.

Мария оказалась права, ведь в комментариях тут же начались споры насчет ее смелого решения. "Не только носки с туфлями, но еще и брюки...", "Носки с туфлями... очень стильно)", "Наверное, сейчас так модно", "Почему сейчас в тренде все какое то безразмерное? Какие то непонятные образы, чем раздолбаннее смотрится вещь, тем круче", – недоумевают пользователи сети.

А как вам наряд Марии?

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