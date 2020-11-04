Три популярных метода защиты обуви от промокания. Какой из них эффективный?

Вазелин и детский крем не помогут обуви оставаться сухой в дождь

Осенние дожди накрыли всю Украину и уже через неделю синоптики прогнозируют первый снег. А это значит – сезон мокрых ног открыт! Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик выяснили, чем обработать обувь, чтобы обеспечить себя сухими и теплыми ножками в течение дня.

С началом осени вокруг становится не только по-особенному красиво и атмосферно – избыточная влажность, частые дожди и снег создают проблему, которая может привести к больничному – промокшая обувь. Эксперты в программе "Ранок з Україною" проверили несколько методов защиты обуви, которые нашли в Интернете. Так было установлено, что вазелин и детский крем не защитят обувь от влаги.

Как защитить обувь от промокания Фото: Getty Images

Однако по-настоящему действенный и, что немаловажно, бюджетный способ – свеча. Достаточно лишь натереть обувь воском, особое внимание уделяя швам, а затем взять фен и хорошо просушить обувь, чтобы образовалась защитная пленка, которая не должна пропускать влагу.

На смену таким любимым народным методам приходят новые и современные, но довольно дорогие средства. Например, спрей для обуви, который стоит более 150 гривен. Однако, следует отметить, что этот способ тоже является действенным.

Как защитить обувь от промокания – смотрите видео:

Тем временем сомнолог рассказал, как безболезненно перестроиться на зимнее время и подготовить к изменениям свой оргнизм.

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