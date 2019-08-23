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Найди 10 отличий: как изменился стиль украинцев за 28 лет независимости

То, что некогда было дурным тоном, сейчас – в тренде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Тогда и сейчас: как изменился стиль украинцев
Тогда и сейчас: как изменился стиль украинцев
Фото: Лариса Андрощук

Уже завтра, 24 августа, Украина будет отмечать День Независимости 2019. За время взросления страны наушники лишились проводов, скамейки обзавелись розетками, а борода на молодых людях стала признаком ухоженности, а не наоборот.

В масштабах истории 28 лет — ничтожный срок. Но примерно за такое время меняется одно поколение. И вот молодежь из 1990-х уже борется с кризисом среднего возраста. Этой борьбе весьма неплохо помогают невиданные три десятилетия назад технологии, новые вкусы, привычки и даже внешний вид.

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Просто пример: в 1990-х явиться в солидную контору даже со щетиной считалось моветоном и вызывало подозрения о вечерних излишествах. Борода "лопатой"? Фу, ты что бомж! А сейчас многие деловые люди (да что там, министры!) ходят с бородой. И это не признак лени или пренебрежения гигиеной. Наоборот, на холение растительности на лице у современных мужчин уходят часы перед зеркалом, банки специальных средств и тысячи в барбершопах. Вот вам, кстати, новое слово — в 1990-х у нас "барбершоп" могли принять скорее за кукольный магазин с Барби и розовыми домиками. Татуировки тоже вышли за рамки субкультуры и криминала, став мейнстримом.

Тогда и сейчас: как изменился стиль украинцев
Тогда и сейчас: как изменился стиль украинцев
Фото: Лариса Андрощук

"Возьми музыку в дорогу", гласил слоган из 1990-х. Тогда кассетный Walkman был пределам мечтаний. Потом мы стали свидетелями появления и вымирания компакт-дисков. И вот музыка уже идет через беспроводные наушники из смартфонов. Оттуда же берется чтиво, карты, переводчики — ну вы знаете, все эти привычные штуки в электронном виде, которым мы бы до чертиков удивились в 1990-х.

Пластиковые кульки: в 1990-х — модные и стильные, сейчас — вредный анахронизм. Впрочем, в аксессуарах мода закольцевала очередной виток — поясные сумки, они же "бананки", снова на пике популярности. А для гурманов так и вовсе наступил потребительский рай! Кола и хот-доги из 1990-х никуда не делись. Зато на каждом углу появились невообразимые бургеры, чуррос, донаты, крафтовое пиво...

Короче, приятного нам аппетита и новых открытий! Берем гироскутер, электросамокат или моноколесо — и погнали!

А если вы до сих пор не знаете, как отметить День Независимости 2019, смотрите нашу подборку праздничных мероприятий.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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