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Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Дизайнеры возвращают моду наших мам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
Модные тренды 2020 года
Модные тренды 2020 года
Фото: Pinterest

Такое носили в 70-е — классические жакеты, джинс, клеш и платья с объемными рукавами. Этой весной дизайнеры возвращают моду наших мам. Далее в материале узнайте, что мы будем носить в 2020 году.

Дизайнеры в этом году советуют носить черное только во время вечернего променада. В целом модные тренды сезона весна-лето 2020 будут цветочными, женственными, но в то же время практичными. Одежда должна подчеркивать фигуру, но не сковывать движения.

Этой весной в моде останется деним. Уличная мода весна-лето 2020 не обойдется без джинс и кюлотов, которые можно сочетать с верхней одеждой теплых оттенков или с другими джинсовыми вещами. Поэтому смело доставайте старые джинсы и перешивайте их на новый лад.

Мода весна-лето 2020-2021
Мода весна-лето 2020-2021
Фото: Pinterest

Кстати, эксперты советуют не выбрасывать старую джинсовую куртку, ведь из нее можно сделать жилет или даже топ. А если у вас нет такой вещи в гардеробе, поискать винтажный деним можно на барахолке.

Модные тренды 2020 — это 70-е. Создать безупречный образ можно с помощью свободного классического кроя, а вдохновиться на создание стильного лука – в старых фильмах 1970-х. Что касается цветов, то в тренде – синий, черный, фуксия, серый, коричневый, и тусклые оттенки зеленого. В моду также возвращается цветочный принт и горох. Must-have гардероба каждой модницы — платье из эко кожи.

Мода 2020 весна-лето
Мода 2020 весна-лето
Фото: Pinterest

Модные тенденции весна 2020 также представлены рюшами, воланами, заклепками, и прочими акцентами, которые пользовались популярностью у наших мам. А вот любительницам ярких оттенков дизайнеры ощутимо сузили выбор — актуальными будут только насыщенный розовый и красный.

И женщинам, и мужчинам дизейнеры советуют обновить гардероб клетчатым костюмом. Он подойдет к любому случаю и выигрышно будет смотреться на любой фигуре.

Мода 2020 лето
Мода 2020 лето
Фото: Pinterest

Кстати, не спешите отказываться от брюк-клеш! Они определенно будут главной изюминкой весной-летом 2020-2021. Это же касается и вельвета, которые потрясающе смотрится с блузами с объемными плечами и рубашками в орнамент.

Мода весна-лето 2020-2021 основные тренды
Мода весна-лето 2020-2021 основные тренды
Фото: Pinterest

Нельзя обойти стороной и обувь. Тренды сезона весна-лето 2020 обращают наше внимание на обувь на платформе, тракторную подошву, широкие каблуки и, конечно, искусственную кожу. Популярными также будут босоножки с квадратным носком и плетеными элементами.

Тренды весна-лето 2020 обувь
Тренды весна-лето 2020 обувь
Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали о главных стрижках 2020 года.

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