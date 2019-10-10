Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью
Подборка актуальных свитеров, без которых не обойтись этой осенью
В новом сезоне в моду врываются вязанные свитера с удлиненными рукавами.Также в список трендовых вещей вошли кофты с декором, который был на пике популярности еще 30 лет назад.
Как утверждает стилист Анна Кобзарь, среди модных фасонов сезона – так называемый кроп. Это укороченный вязаный свитер коричневого оттенка, который эксперты советуют надевать под джинсы с завышенной талией. Большинство украинских магазинов одежды предлагают модницам модели с длинными и объемными рукавами.
"Длина рукава сейчас очень актуальна – она очень комфортная!", – рассказывает Анна о модных новинках.
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Более того, если рукав свитера немного выглядывает из-под пальто или куртки, дизайнеры это только приветствуют. Рукав изделия может быть длиннее запястья. Это не только актуально этой осенью и зимой, но и очень комфортно.
"Главное примерять по линии плеча, чтобы ровно село. Не нужно бояться ощущения, что модель свитера большая, просто очень объемные рукава. Также на пике популярности ретросвитеры с декором "косичкой" или бахромой", – говорит стилист Анна.
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