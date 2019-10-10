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Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью

Подборка актуальных свитеров, без которых не обойтись этой осенью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59

В новом сезоне в моду врываются вязанные свитера с удлиненными рукавами.Также в список трендовых вещей вошли кофты с декором, который был на пике популярности еще 30 лет назад.

Как утверждает стилист Анна Кобзарь, среди модных фасонов сезона – так называемый кроп. Это укороченный вязаный свитер коричневого оттенка, который эксперты советуют надевать под джинсы с завышенной талией. Большинство украинских магазинов одежды предлагают модницам модели с длинными и объемными рукавами.

Свитер на осень с удлиненным рукавом
Свитер на осень с удлиненным рукавом
Фото: Pinterest

"Длина рукава сейчас очень актуальна – она ​​очень комфортная!", – рассказывает Анна о модных новинках.

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Более того, если рукав свитера немного выглядывает из-под пальто или куртки, дизайнеры это только приветствуют. Рукав изделия может быть длиннее запястья. Это не только актуально этой осенью и зимой, но и очень комфортно.

Свитер с объемными рукавами
Свитер с объемными рукавами
Фото: Pinterest

"Главное примерять по линии плеча, чтобы ровно село. Не нужно бояться ощущения, что модель свитера большая, просто очень объемные рукава. Также на пике популярности ретросвитеры с декором "косичкой" или бахромой", – говорит стилист Анна.

Также мы рассказывали, как одеваться стильно, недорого и со вкусом.

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