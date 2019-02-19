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Названо имя нового креативного директора Chanel вместо Карла Лагерфельда

Управлять Chanel будет муза Лагерфельда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:19
Виржини Виар Фото: Vogue.ua
Виржини Виар
Фото: Vogue.ua

Сегодня стало известно о том, что на 86-м году жизни скончался знаменитый и легендарный модельер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд. Незамедлительно модный французский Дом сообщил, что на посту легендарного кутюрье сменит его правая рука – Виржини Виар, передает Vogue.ua.

Слухи о том, что Виар может занять эту должность, появились еще когда она вышла в финале кутюрного шоу в январе 2019 года вместо Лагерфельда. Виар, ранее занимавшая должность студийного директора бренда, теперь будет руководить всеми линейками Chanel. 

Карл Лагерфельд и Виржини Вуар Фото: Vogue.ua

Публичный дебют Виар состоялся в мае 2018 года, когда она вышла вместе с Карлом в финале круизного шоу Chanel 2019 года. Во второй раз гости Chanel увидели ее в финале показа бренда сезона весна-лето 2019. Несмотря на то, что о Виржини Виар заговорили только год назад, на самом деле она сотрудничала с Карлом с 1987 года, когда впервые появилась в мастерской Chanel в качестве стажера.

Ранее мы делали подборку самых запоминающихся цитат Карла Лагерфельда.

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Карл Лагерфельд
Источник: vogue.ua
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