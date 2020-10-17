Не Елизавета II. Назван самый стильный член британской королевской семьи

Интерес пользователей к Меган Маркл также немного упал

Кейт Миддлтон остается самой стильной представительницей королевской семьи Британии. Гардероб герцогини Кембриджской получил наибольшее количество запросов в Google. На втором месте Меган Маркл, а третье место занимает винтажное свадебное платье принцессы Беатрис.

Так, поклонников королевской семьи больше всего интересует, где Кейт Миддлтон берет одежду, пишет The Daily Mail. "Платья Кейт Миддлтон'' стало самым популярным запросом в 2020 году, если говорить о представителях монаршей семьи.

Кейт Миддлтон в платье Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Пользователи Сети также весьма активно искали "платье принцессы Беатрис" в связи с ее июльской свадьбой.

Свадьба принцессы Беатрис Фото: instagram.com/theroyalfamily

Данные для рейтинга учитывали тенденции поисковых запросов, касающиеся женщин королевской семьи, с 2017 по 2020 год, отмечает издание. При этом герцогиня Кембриджская вышла на первое место с 77000 запросами в этом году.

И хотя интерес к Меган Маркл упал после того, как они с принцем Гарри покинули королевскую семью, бывшая актриса оказалась на втором месте списка. В этом году она участвовала в видеоконференциях и давала интервью, во время которых появлялась в стильных и трендовых casual аутфитах.

Принц Гарри и Меган Маркл

Скриншот: YouTube

Сама же Кейт Миддлтон недавно повторила свой образ в платье Dolce & Gabbana во время видеосвязи.

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