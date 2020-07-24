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Не только белым: как подчеркнуть загар с помощью одежды

Сегодня, 17:16

Подбираем летний аутфит к загорелой коже

Летний загар всегда хочется сохранить подольше и подчеркунуть его, чтобы выглядеть еще красивее. Не секрет, что сделать акцент на смуглой коже проще всего с помощью белой одежды. Ниже рассказываем, какие еще цвета хорошо сочетаются с загаром и выгодно подчеркивают его.

Напомним, что недавно сайт Сегодня.Lifestyle писал о ТОП-5 вещах, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом.

Как подчеркнуть загар с помощью одежды

Даже самую бледную кожу выделит одежда в белых тонах, как в холодных, так и темных. В этом сезоне на пике популярности белые платья и сарафаны, так что такой наряд – двойное попадание "в яблочко".

Белый цвет подчеркивает загар
Фото: Pinterest

Добавьте к белому аутфиту немного золота. Это могут быть украшения или другие аксессуары. Если вы надели белые бермуды или любимые джинсы, то обратите внимание на золотой кроп-топ или блузу с декольте.

Как подчеркнуть загар с помощью одежды
Фото: Pinterest

Золото хорошо миксуется не только с белым, но и с черным, зеленым и серым.

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Нежный цвет оливы подчеркнет теплоту загорелой кожи. Сарафан с открытыми плечами или рубашка с короткими рукавами – хороший выбор, если вам очень хочется продемонстрировать окружающим свой загар.

Что надеть летом, чтобы подчеркнуть загар
Фото: Pinterest

Прекрасно оттеняет золотистый загар голубой цвет. И яркий, и модный в 2020 году пастельный синий цвет на отлично справится с этой задачей.

Как подчеркнуть загар с помощью одежды
Фото: Pinterest

Беспроигрышный и классический вариант – черное. Достаточно контрастно но гармонично с загаром смотрится одежда черного цвета. Платье в пол, мини или короткий топ – идеальное решение для этого лета.

Как выделить загар летом
Фото: Pinterest

Недавно мы писали о том, как носить и с чем сочетать льняные вещи. На нашем сайте вы также найдете правила создания универсального капсульного гардероба.

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