Неделя моды в Париже: Алан Бадоев стал режиссером шоу LITKOVSKAYA

Это третья совместная работа Алана Бадоева и Лилии Литковской

Алан Бадоев Фото: instagram.com/alanbadoev

25 сентября бренд LITKOVSKAYA представил коллекцию весна/лето 2020 на парижской Неделе моды. Постановку шоу разработал украинский режиссер Алан Бадоев.

В Париже Saint Laurent устроил зрелищное шоу. Подробности в видео:

Это третья совместная работа Алана и Лили: до этого режиссер и дизайнер работали над показами SS18 Laura и SS19 Blue Rose.

В этот раз гости шоу стали зрителями перформанса, раскрывающего тему коллекции – размышления о бесконечной цикличности жизни и ежеминутном перерождении, обновлении, обнулении в каждом моменте, о новых началах каждого из нас. Воплотить замысел помогла актриса Мария Стопник – она начинала показ, буквально выходя из воды. Ее голос вел зрителя — девушка читала стихи современных украинских поэтов, пока первые модели выходили на подиум. Вместе с развитием коллекции нарастал и звук, шепот сменился музыкой.

Шоу LITKOVSKAYA в Париже на Неделе моды Фото: пресс-служба Шоу LITKOVSKAYA в Париже на Неделе моды Фото: пресс-служба Шоу LITKOVSKAYA в Париже на Неделе моды Фото: пресс-служба Шоу LITKOVSKAYA в Париже на Неделе моды Фото: пресс-служба 1/4

"Ванная, актриса, вода – это некое рождение. Мы начинаем рождением – в постановке, и заканчиваем рождением – но уже в музыке. Это бесконечный процесс жизни, в каждом моменте которого мы обновляемся. Я бесконечно рада тому, что Алан стал частью этой истории и помог рассказать ее так, как не умеет никто другой", – говорит Лилия Литковская.

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"Спектакль тактильного шепота. Такую задачу мы поставили для себя с Лилей Литковской и ее командой. Для этого мы привезли в Париж украинскую актрису Марию Стопник, которая читала стихи Сергея Жадана и Юрия Издрыка в манере ASMR. Мне понравился новый опыт и было очень интересно наблюдать за гостями, которые погружались в транс шепота", – добавил Алан Бадоев.

Также мы сообщали, что дизайнер Катя Сильченко вышла на подиум Парижа вместе с голливудскими звездами.

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