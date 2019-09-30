Неделя моды в Париже: эффектные наряды Евы Лонгории, Наоми Кэмпбелл и других звезд

Мировые знаменитости приняли участие в бьюти-шоу

Бьюти-шоу бренда L’Oreal на Неделе моды в Париже Фото: Getty Images

В рамках масштабного события Недели моды в Париже прогремело фееричное бьюти-шоу бренда L’Oreal. Компания в качестве моделей пригласила на подиум мировых знаменитостей – Даутцен Крус, Еву Лонгорию, Джери Холлиуэлл, Хелен Миррен и других известных личностей.

В Париже Saint Laurent устроил зрелищное шоу. Подробности в видео:

Разумеется, главной изюминкой показала стала амбассадор бренда – актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория. Актриса эпатировала парижскую публику образом total black – черной кофтой oversize в ансамбле с узкой юбкой с кожаными вставками от бренда ATLEIN.

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А вот образ американской актрисы Эмбер Херд модные критики не оценили, отнюдь – ее яркий макияж в виде синих стрелок стал неудачным акцентом. В целом, черно-белый look знаменитости выглядел вполне эффектно. Черный брючный костюм из самой актуальной ткани – бархата – придавал Эмбер экстравагантности и в то же время строгости.

Эмбер Херд Фото: Getty Images

Невозможно обойти стороной главную светскую львицу Наоми Кэмпбелл. Темнокожа модель – званый гость любого модного показа. И даже если знаменитость не ходит по подиуму, все равно сводит с ума своим безупречным видом.

Синди Бруна Фото: Getty Images Ева Лонгория Фото: Getty Images Эмбер Херд Фото: Getty Images Тина Кунаки Фото: Getty Images Даутцен Крус Фото: Getty Images Хелен Миррен Фото: Getty Images Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images 1/7

Наоми на этот раз не проигнорировала дресс-код и облачилась в черный ансамбль, который состоял из зауженной юбки и черной блузы с откровенным декольте.

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