Немецкий шпион и 50 сигарет в день: 10 интересных фактов о Коко Шанель

Габриэль Шанель перевернула мир моды и создала вечные шедевры

Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty 1/6

Одной из самых знаменитых модельеров XX века - Габриэль Шанель, 19 августа исполнилось бы 135 лет. Она родилась в небольшом французском городе Сомюр. Мы собрали самые интересные факты из жизни легендарной женщины с большой буквы в мире моды.

1. Прозвище "Коко", ставшее ее вторым именем и частью фирменного логотипа, она получила в юности, когда пела в кабаре. Она исполняла песню Qui qu’a vu Coco, по которой и получила свое прозвище. До наших дней дошли слухи о том, что ближайшие друзья называли Шанель Коко вовсе не из-за веселых песенок, а из-за ее кокаиновой зависимости. Кроме того, каждый день Коко выкуривала до 50 сигарет в день!

2. Первый бутик дамских шляпок Шанель открыла в Париже в 1910 г. Но настоящая революция началась в 1913 г. в Довиле, где она создала первую коллекцию спортивной одежды.

3. Коко Шанель рискнула предложить женщинам носить удобную одежду, сшитую из джерси – материала, который до этого не использовался в высокой моде и считался годным только для утилитарных мужских вещей.

4. В 1921 г. Шанель выпускает духи Chanel №5, что, по сути, стало еще одной революцией. Духи были придуманы по ее заказу парфюмером Эрнестом Бо. Но мало кто знает, что Дмитрий, внук Александра II познакомил ее с Эрнестом Бо, бывшим парфюмером царского двора!

5. Шанель также создала и коллекцию ювелирных украшений – Bijoux de Diamants в 1932 г. Впрочем, ювелирка была создана только раз. И хотя жемчуг Chanel – один из знаковых элементов стиля Chanel, Габриэль очень любила бижутерию.

6. После Второй мировой войны Шанель покинула Францию и уехала в Швейцарию. Ведь после оккупации Франции нацистами Шанель закрыла все свои магазины. Поговаривают до сих пор, что во время Второй мировой модельер сотрудничала с немецкой разведкой! В возрасте 71 года она вернулась, потому что была недовольна тем, как развивалась мода того времени.

7. В то же время она придумала еще один знаковый предмет одежды – твидовый жакет Chanel. Узнаваемый силуэт остается одним из главных источников вдохновения для нынешнего главного дизайнера марки Карла Лагерфельда.

8. Главный хит коллекции 1957 г. – двухцветные туфли. Как и твидовый жакет, бежевые туфли с черным мыском постоянно появляются в современных коллекциях марки.

9. Еще одно изобретение Шанель – сумка 2.55, которая популярна до сих пор. И в феврале 1955 г. представила сумочку на длинной цепочке.

"Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю", — объясняла Шанель.

10. Поклонницам предложенного Шанель стиля стали многочисленные звезды. Например, постоянной клиенткой Chanel была немецкая актриса Роми Шнайдер. Костюм Chanel был на первой леди США Жаклин Кеннеди в день убийства ее мужа Джона Кеннеди.

Габриэль "Коко" Шанель умерла 10 января 1971 г. В 1978 г. история Chanel продолжилась созданием первой коллекции pret-a-porter. В 1983 г. креативным директором Chanel становится Карл Лагерфельд.

Напомним, культовый модельер привнесла в женскую поду маленькое черное платье и приталенный жакет, а также сумку на цепочке и крупную бижутерию, например, брошки. Мы вспоминали ключевые правила жизни Коко Шанель.