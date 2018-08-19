Немецкий шпион и 50 сигарет в день: 10 интересных фактов о Коко Шанель
Габриэль Шанель перевернула мир моды и создала вечные шедевры
Одной из самых знаменитых модельеров XX века - Габриэль Шанель, 19 августа исполнилось бы 135 лет. Она родилась в небольшом французском городе Сомюр. Мы собрали самые интересные факты из жизни легендарной женщины с большой буквы в мире моды.
1. Прозвище "Коко", ставшее ее вторым именем и частью фирменного логотипа, она получила в юности, когда пела в кабаре. Она исполняла песню Qui qu’a vu Coco, по которой и получила свое прозвище. До наших дней дошли слухи о том, что ближайшие друзья называли Шанель Коко вовсе не из-за веселых песенок, а из-за ее кокаиновой зависимости. Кроме того, каждый день Коко выкуривала до 50 сигарет в день!
2. Первый бутик дамских шляпок Шанель открыла в Париже в 1910 г. Но настоящая революция началась в 1913 г. в Довиле, где она создала первую коллекцию спортивной одежды.
3. Коко Шанель рискнула предложить женщинам носить удобную одежду, сшитую из джерси – материала, который до этого не использовался в высокой моде и считался годным только для утилитарных мужских вещей.
4. В 1921 г. Шанель выпускает духи Chanel №5, что, по сути, стало еще одной революцией. Духи были придуманы по ее заказу парфюмером Эрнестом Бо. Но мало кто знает, что Дмитрий, внук Александра II познакомил ее с Эрнестом Бо, бывшим парфюмером царского двора!
5. Шанель также создала и коллекцию ювелирных украшений – Bijoux de Diamants в 1932 г. Впрочем, ювелирка была создана только раз. И хотя жемчуг Chanel – один из знаковых элементов стиля Chanel, Габриэль очень любила бижутерию.
6. После Второй мировой войны Шанель покинула Францию и уехала в Швейцарию. Ведь после оккупации Франции нацистами Шанель закрыла все свои магазины. Поговаривают до сих пор, что во время Второй мировой модельер сотрудничала с немецкой разведкой! В возрасте 71 года она вернулась, потому что была недовольна тем, как развивалась мода того времени.
7. В то же время она придумала еще один знаковый предмет одежды – твидовый жакет Chanel. Узнаваемый силуэт остается одним из главных источников вдохновения для нынешнего главного дизайнера марки Карла Лагерфельда.
8. Главный хит коллекции 1957 г. – двухцветные туфли. Как и твидовый жакет, бежевые туфли с черным мыском постоянно появляются в современных коллекциях марки.
9. Еще одно изобретение Шанель – сумка 2.55, которая популярна до сих пор. И в феврале 1955 г. представила сумочку на длинной цепочке.
10. Поклонницам предложенного Шанель стиля стали многочисленные звезды. Например, постоянной клиенткой Chanel была немецкая актриса Роми Шнайдер. Костюм Chanel был на первой леди США Жаклин Кеннеди в день убийства ее мужа Джона Кеннеди.
Габриэль "Коко" Шанель умерла 10 января 1971 г. В 1978 г. история Chanel продолжилась созданием первой коллекции pret-a-porter. В 1983 г. креативным директором Chanel становится Карл Лагерфельд.
Напомним, культовый модельер привнесла в женскую поду маленькое черное платье и приталенный жакет, а также сумку на цепочке и крупную бижутерию, например, брошки. Мы вспоминали ключевые правила жизни Коко Шанель.