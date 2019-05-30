Против запретов абортов: Gucci шокировал новой коллекцией одежды
Модный дом выразил свою позицию касательно запретов абортов
Модный дом Gucci необычно отреагировал на новые законы о запрете абортов в американских штатах. Бренд организовал показ круизной коллекции в Ватикане, на котором представил платье с вышитыми женскими половыми органами.
К слову, недавно дизайнер Андре Тан представил свою новую коллекцию для детей. Детали с в сюжете:
Об этом сам бренд Gucci сообщил на своей официальной странице в Instagram. На одном из платье бисером и пайетками были вышиты женские гениталии. Главный месседж такой коллекции – у каждого человека есть право выбора.
Креативный директор бренда Алессандро Микеле таким образом выразил свой протест касательно недавно введенных законов, которые запрещают женщинам делать аборт. По словам дизайнера, он должен использовать свои возможности поднимать важные темы.
Кроме броской вышивки еще одним ярким нарядом стал жакет с феминистским слоганом "Мое тело – мой выбор". Ко всему, тема абортов продолжилась и в других моделях одежды, например - свитер с подписью "22.05.1978" напомнил зрителям про день, когда в Италии приняли закон легализующий аборты.
Напомним, что модный дом Gucci шокировал неординарной рекламой губной помады, лицом которой стала солистка панк-группы Surfbort Дэнни Миллер с кривыми зубами, мохнатыми ногами и нестандартной внешностью.
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