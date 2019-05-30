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Против запретов абортов: Gucci шокировал новой коллекцией одежды

Модный дом выразил свою позицию касательно запретов абортов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Показ Gucci
Показ Gucci
Фото: instagram.com/gucci

Модный дом Gucci необычно отреагировал на новые законы о запрете абортов в американских штатах. Бренд организовал показ круизной коллекции в Ватикане, на котором представил платье с вышитыми женскими половыми органами.

К слову, недавно дизайнер Андре Тан представил свою новую коллекцию для детей. Детали с в сюжете:

Об этом сам бренд Gucci сообщил на своей официальной странице в Instagram. На одном из платье бисером и пайетками были вышиты женские гениталии. Главный месседж такой коллекции – у каждого человека есть право выбора.

Капсульная коллекция Gucci
Капсульная коллекция Gucci
Фото: instagram.com/gucci

Креативный директор бренда Алессандро Микеле таким образом выразил свой протест касательно недавно введенных законов, которые запрещают женщинам делать аборт. По словам дизайнера, он должен использовать свои возможности поднимать важные темы.

Капсульная коллекция Gucci
Капсульная коллекция Gucci
Фото: instagram.com/gucci

Кроме броской вышивки еще одним ярким нарядом стал жакет с феминистским слоганом "Мое тело – мой выбор". Ко всему, тема абортов продолжилась и в других моделях одежды, например - свитер с подписью "22.05.1978" напомнил зрителям про день, когда в Италии приняли закон легализующий аборты. 

Капсульная коллекция Gucci
Капсульная коллекция Gucci
Фото: instagram.com/gucci

Напомним, что модный дом Gucci шокировал неординарной рекламой губной помады, лицом которой стала солистка панк-группы Surfbort Дэнни Миллер с кривыми зубами, мохнатыми ногами и нестандартной внешностью.

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