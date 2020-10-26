Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нереальная Тина Кароль впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте

Сегодня, 13:20

Певица надела элегантный наряд в голливудском стиле

Продолжаем обозревать шикарные аутфиты Тины Кароль, в которых она появляется на шоу "Танці з зірками". В прямом эфире минувшего воскресенья певица предстала в приталенном белом платье от одного из своих любимых брендов. Элегантный образ Тины идеально бы подошел для красной дорожки где-нибудь в Голливуде.

Кароль вышла на паркет в платье David Koma с длинной юбкой и смелым разрезом сбоку. Верх наряда – комбинированный, из сетки и гладкой ткани, с эффектным декольте.

Тина Кароль в платье от David Koma
Тина Кароль в платье от David Koma
Фото: instagram.com/tina_karol

Безупречный look ведущей дополнили красные туфли со стразами, идеальная укладка и макияж в коричневых тонах.

Читайте также:
Тина Кароль надела платье от украинского бренда, которое стоит 10 тысяч гривен

Из украшений она выбрала несколько крупных колец и серьги капли.

Тина Кароль в платье от David Koma
Тина Кароль в платье от David Koma
Фото: instagram.com/tina_karol

Традиционно фотографиями с бэкстейджа Тина поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее мы обсуждали самое дорогое платье Тины Кароль за весь сезон "Танців з зірками-2020".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Маша Ефросинина прогулялась в брюках Gucci за 26 тысяч гривен Само совершенство: Иванка Трамп показала актуальное осеннее пальто в стиле 50-х Смелый look: Хейли Бибер надела латексные леггинсы с кожаным пальто и каблуками
Тина Кароль стиль Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Украинская чемпионка показала себя без одежды
Украинская чемпионка показала себя без одежды

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Fun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

Сегодня, 09:59Шоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

Сегодня, 09:00Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

Вчера, 20:25Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Вчера, 16:18Шоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

Вчера, 14:40Стиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

Вчера, 10:49Стиль

Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

Вчера, 08:59Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 08:34Events

Переход на зимнее время-2020: сегодня украинцы перевели стрелки на 1 час назад

Вчера, 08:14Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

24 октябряШоу-бизнес

Макгрегор, Дракула и заботливый отец: мы оценили участников "Холостячки" от 1 до 10

24 октябряШоу-бизнес

Давний знакомый, комики и свадебная машина: как прошел первый выпуск "Холостячки"

23 октябряFun

Лежал в коме с 2005 года. Первая реакция очнувшегося принца попала на видео

Новости партнеров

Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Яд в чистом виде: врачи рассказали, какой суп самый опасный
Яд в чистом виде: врачи рассказали, какой суп самый опасный
Комаров ошеломил заявлением из больницы
Комаров ошеломил заявлением из больницы
Как звездные невесты выглядели на своих свадьбах
Как звездные невесты выглядели на своих свадьбах
Похудевшая Адель впервые показала фигуру в бикини
Похудевшая Адель впервые показала фигуру в бикини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять