Нереальная Тина Кароль впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте
Певица надела элегантный наряд в голливудском стиле
Продолжаем обозревать шикарные аутфиты Тины Кароль, в которых она появляется на шоу "Танці з зірками". В прямом эфире минувшего воскресенья певица предстала в приталенном белом платье от одного из своих любимых брендов. Элегантный образ Тины идеально бы подошел для красной дорожки где-нибудь в Голливуде.
Кароль вышла на паркет в платье David Koma с длинной юбкой и смелым разрезом сбоку. Верх наряда – комбинированный, из сетки и гладкой ткани, с эффектным декольте.
Безупречный look ведущей дополнили красные туфли со стразами, идеальная укладка и макияж в коричневых тонах.
Из украшений она выбрала несколько крупных колец и серьги капли.
Традиционно фотографиями с бэкстейджа Тина поделилась на своей странице в Instagram.
Ранее мы обсуждали самое дорогое платье Тины Кароль за весь сезон "Танців з зірками-2020".
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