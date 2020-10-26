Нереальная Тина Кароль впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте

Певица надела элегантный наряд в голливудском стиле

Продолжаем обозревать шикарные аутфиты Тины Кароль, в которых она появляется на шоу "Танці з зірками". В прямом эфире минувшего воскресенья певица предстала в приталенном белом платье от одного из своих любимых брендов. Элегантный образ Тины идеально бы подошел для красной дорожки где-нибудь в Голливуде.

Кароль вышла на паркет в платье David Koma с длинной юбкой и смелым разрезом сбоку. Верх наряда – комбинированный, из сетки и гладкой ткани, с эффектным декольте.

Тина Кароль в платье от David Koma Фото: instagram.com/tina_karol

Безупречный look ведущей дополнили красные туфли со стразами, идеальная укладка и макияж в коричневых тонах.

Из украшений она выбрала несколько крупных колец и серьги капли.

Тина Кароль в платье от David Koma Фото: instagram.com/tina_karol

Традиционно фотографиями с бэкстейджа Тина поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль

Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее мы обсуждали самое дорогое платье Тины Кароль за весь сезон "Танців з зірками-2020".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться