Нет предела ее совершенству: Тина Кароль в бархатном платье Balmain
Светский выход украинской певицы в роскошно наряде
Популярная в Украине певица Тина Кароль не зря была признана самой красивой женщиной страны. Каждый ее выход в свет производит фурор. Так, для официального мероприятия в Киеве артистка выбрала бархатное платье средней длины. Не обошлось и без высокого разреза с глубоким декольте.
Бархатный наряд от бренда Balmain Кароль украсила атласными босоножками бордового оттенка. А на плече элегантно свисала черная сумочка на цепочке от той же марки. В макияже снова без экспериментов – та же красная помада на губах, черные стрелки и легкая укладка с локонами.
К слову, это уже не первый выход артистки в наряде бренда Balmain. Прошлый раз это было черное короткое платье с серебристым декором на ткани.
Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.
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