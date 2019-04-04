Выглядит безупречно: Селин Дион оголила стройные ноги в прозрачном платье

50-летняя певица взбудоражила фанатов откровенным нарядом

50-летняя Селин Дион Фото: Getty Images

Одна из самых высокооплачиваемых певиц Селин Дион произвела фурор новым появлением на сцене. 50-летняя знаменитость очаровала своими стройными нонами в черном платье за запах.

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Для выступления на концерте в Лос-Анджелесе голливудская знаменитость надела ультракороткое платье, чем вызвала восторг у поклонников. Длина мерцающего наряда с фатиновыми оборками оголила невероятно стройные и подкаченные ноги 50-летней певицы. Стоит отметить, что у Селин Дион потрясающая фигура, а черный пояс на талии только подчеркнул идеальные формы.

Селин Дион в мерцающем черном платье на запах Фото: Getty Images

Эффектный образ звезда дополнила замшевыми лодочками на высоком каблуке. Благодаря собранным волосам можно было рассмотреть длинные серьги со стразами, блеск которых освещали софиты. Также сверкали и массивные кольца на тонких пальцах Селин Дион.

Ранее мы делали подборку интересных фактов о Селин Дион. Мы также сообщали, что у певицы были проблемы со здоровьем.

К слову, в декабре прошлого года Селин Дион выпустила коллекцию одежды для детей. Подробности в сюжете:

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