Выглядит безупречно: Селин Дион оголила стройные ноги в прозрачном платье
50-летняя певица взбудоражила фанатов откровенным нарядом
Одна из самых высокооплачиваемых певиц Селин Дион произвела фурор новым появлением на сцене. 50-летняя знаменитость очаровала своими стройными нонами в черном платье за запах.
Для выступления на концерте в Лос-Анджелесе голливудская знаменитость надела ультракороткое платье, чем вызвала восторг у поклонников. Длина мерцающего наряда с фатиновыми оборками оголила невероятно стройные и подкаченные ноги 50-летней певицы. Стоит отметить, что у Селин Дион потрясающая фигура, а черный пояс на талии только подчеркнул идеальные формы.
Эффектный образ звезда дополнила замшевыми лодочками на высоком каблуке. Благодаря собранным волосам можно было рассмотреть длинные серьги со стразами, блеск которых освещали софиты. Также сверкали и массивные кольца на тонких пальцах Селин Дион.
Ранее мы делали подборку интересных фактов о Селин Дион. Мы также сообщали, что у певицы были проблемы со здоровьем.
К слову, в декабре прошлого года Селин Дион выпустила коллекцию одежды для детей. Подробности в сюжете:
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