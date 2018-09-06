Нет убийствам: бренд Burberry отказывается от натурального меха

В коллекциях Burberry больше не будет одежды из натурального меха

Магазин Burberry. Фото: AFP

Британский модный Дом Burberry, одежду которого любит Кейт Миддлтон, объявил о намерении отказаться от использования натурального меха.

И не последнюю роль в принятии такого решения сыграл недавний скандал, разгоревшийся после того, как компания сообщила в отчете, что все непроданные коллекции бренда были подвержены уничтожению. Такое сообщение не обошло стороной защитников животных и в Burberry были вынуждены отказаться от подобной формы ведения бизнеса.

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А в преддверии премьерного показа коллекции дизайнера Риккардо Тиши для Burberry, намеченного на середину сентября, было принято решение еще и заменить натуральный мех искусственным.

Среди брендов, ранее отказавшихся от убийства животных, уже числится Ralph Lauren, Asos, Calvin Klein, Jimmy Choo, Michael Kors и Gap.

Напомним, тем временем в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, главным событием первого дня которой стал показ Tom Ford весна-лето 2019. В новой коллекции дизайнер попытался сочетать самые сложные фактуры – нежные юбки дополняли жесткие корсеты, а воздушные перья марабу соседствовали с кожаным куртками из крокодила.

А накануне старта Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.