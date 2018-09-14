Невероятная и сексуальная: Шэрон Стоун на обложке журнала

Актриса Шэрон Стоун приняла участие в новой фотосессии

Шерон Стоун. Фото: instagram/jameswhitefoto

60-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун, которая все еще выглядит потрясающе даже в купальнике, снялась для издания Editorialist Magazine. Новые снимки появились на странице известного фотографа Джеймса Уайта, который ее и снимал, в Instagram.

На фото Шэрон позирует в вещах, которые смело можно назвать трендами нынешнего сезона – это тренч от бренда The Row, клетчатый брючный костюм от Gabriela Hearst и стильное черное платье от Versace.

Шерон Стоун Фото: instagram/jameswhitefoto Шерон Стоун Фото: instagram/jameswhitefoto Шерон Стоун Фото: instagram/jameswhitefoto Шерон Стоун Фото: instagram/jameswhitefoto Шерон Стоун Фото: instagram/jameswhitefoto Шерон Стоун Фото: instagram/jameswhitefoto Шерон Стоун Фото: instagram/jameswhitefoto 1/7

Напомним, ранее супермодель Клаудия Шиффер стала главной героиней сентябрьского номера парижского Vogue, также продемонстрировав ключевые тренды осени. На страницах модного глянца звезда появилась в оver-size брюках, блузках и ковбойских сапогах от таких всемирно известных брендов, как Isabel Marant, Ralph Lauren и Massimo Dutti.

Тем временем в Нью-Йорке в самом разгаре Неделя моды. И на ее подиумах состоялась презентация коллекции известного дизайнера Майкла Корса, по случаю чего в числе гостей было замечено множество звезд, среди которых оказались и голливудские актрисы Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс. Обе по такому случаю выбрали платья черного цвета с цветочным принтом. Только если у Николь оно было еще и в белый горох с желтыми цветами.