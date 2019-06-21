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Незаменимая вещь: какие джинсы-бойфренды выбрать в этом сезоне

Джинсы-бойфренды остаются актуальными в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Выбираем стильные джинсы-бойфренды на лето 2019
Выбираем стильные джинсы-бойфренды на лето 2019
Фото: Pinterest

Гардероб современно женщины невозможно представить без джинсов. С высокой и заниженной талией, клеш и скинни – все это сейчас на пике популярности. Но также не надо забывать о самом комфортном фасоне среди denim – это джинсы-бойфренды. Если вы боитесь, что они изжили себя, это бесполезные сомнения. 

Джинсы-клеш снова набирают популярности. С чем их носить в этом сезоне – узнайте в сюжете:

В этой статье Сегодня.Lifestyle расскажут, какие джинсы-бойфренды выбрать и с чем носить в 2019 году. 

На самом деле джинсы-бойфренды "перекочевали" к нам из мужского гардероба. Модницы до сих пор спорят, что такой формат одежды скрывает женственность. Но против трендов не пойдешь! Одежда свободного кроя сейчас на пике популярности. 

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С чем носить джинсы--бойфренды: стильные идеи на лето 2019 

На этот вопрос можно ответь коротко – все, что угодно! Действительно, такая форма брюк гармонично смотрится почти с любимы элементами женского гардероба.

Летние образы с джинсами-бойфрендами
Летние образы с джинсами-бойфрендами
Фото: Pinterest

Вопрос лишь в том, какого эффекта по итогу вы хотите добиться – женственного или спортивного образа? Сочетать denim можно с туфлями на квадратном каблуке, кроссовками, босоножками и даже шлепанцами. Чтобы подчеркнуть талию, используйте ремешки и пояски. 

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Правильно подобранная белая футболка может смотреться весьма стильно и незаурядно, особенно в сочетании кепки или шляпки. Рваные джинсы больше неактуальны! Лучше выбрать лаконичные брюки без лишних деталей и легче в носке, и смотрится более стильно.

Модные джинсы-бойфренды на лето 2019
Модные джинсы-бойфренды на лето 2019
Фото: Pinterest

Также смело вы можете сочетать бойфренды с шелковыми блузками или изделиями из льна. Натуральный материал особенно популярен этим летом. Среди разных моделей также обратите внимание на укороченные джинсы, который напоминают кюлоты. 

С чем носить джинсы-бойфренды: идеи 2019
С чем носить джинсы-бойфренды: идеи 2019
Фото: Pinterest

А если в один прекрасный летний вечер похолодает, джинсы-бойфренды спасут вас однозначно! Просто подберите к образу куртку-косуху, кардиган, бомбер или пиджак oversize.

Больше о трендах нового сезона 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, как правильно носить джинсы разных фасонов.

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